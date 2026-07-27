Agosto concentra 34 escalas de cruceros en Ibiza con capacidad para 111.856 pasajeros

El puerto de Ibiza tiene previstas 34 escalas de cruceros durante el mes de agosto, según la programación de la Autoridad Portuaria de Balears difundida por la Pimeef. Los buques incluidos en el calendario suman una capacidad máxima conjunta de 111.856 pasajeros, una cifra que refleja las plazas disponibles a bordo y no necesariamente el número real de cruceristas que desembarcarán en la isla.

Esto volverá a situar en primer plano la capacidad de Ibiza para absorber la llegada simultánea de miles de cruceristas, especialmente durante las horas centrales del día y en plena temporada alta.

Las escalas se repartirán a lo largo de 20 días del mes, pero la actividad no será uniforme. Habrá ocho jornadas con un único barco, diez con dos cruceros y otras dos en las que coincidirán tres embarcaciones en el puerto. Estas últimas serán el viernes 7 y el martes 11 de agosto, que se perfilan como dos de los momentos de mayor presión para los servicios portuarios y el transporte terrestre.

El 7 de agosto llegarán el ‘Celebrity Equinox’, con capacidad para 3.148 pasajeros; el ‘MSC Musica’, con 3.223; y el ‘World Traveller’, con 200. Entre los tres sumarán un máximo de 6.571 cruceristas posibles. Los horarios previstos harán que los tres buques coincidan en el puerto durante buena parte de la jornada: desde las 12.30 horas, cuando está programada la llegada del ‘MSC Musica’, hasta las 23.59 horas.

La segunda jornada con tres barcos será el 11 de agosto. Ese día estarán en Ibiza el ‘Costa Smeralda’, con capacidad máxima para 6.554 pasajeros; el ‘Silver Shadow’, con 466; y nuevamente el ‘World Traveller’, con 200. La suma asciende a 7.220 plazas, con una coincidencia de los tres buques entre las 12.30 y las 19 horas.

Dos barcos y casi 10.000 plazas

Aunque los días 7 y 11 serán los que registren un mayor número de cruceros, los picos más elevados de capacidad potencial se producirán en otras dos jornadas con solo dos embarcaciones. El 5 de agosto, el ‘Britannia’ y el ‘MSC Seaview’ sumarán 9.835 plazas máximas, repartidas entre las 4.406 del primer buque y las 5.429 del segundo. La misma combinación se repetirá el 19 de agosto, por lo que ambas fechas encabezan la previsión mensual en cuanto a posible volumen de pasajeros.

También destaca el 1 de agosto, cuando coincidirán el ‘MSC Virtuosa’ y el ‘Scarlet Lady’, con una capacidad conjunta de 9.454 personas. El primero, el barco con mayor eslora del calendario después del ‘Costa Smeralda’ y el ‘AIDAcosma’, permanecerá en Ibiza desde las 11.30 hasta las 23.59 horas, mientras que el ‘Scarlet Lady’ habrá llegado la tarde anterior y partirá a las 17 horas.

El 13 de agosto, el ‘AIDAcosma’ y el ‘Scarlet Lady’ reunirán un máximo de 9.120 pasajeros, mientras que el 18 de agosto el ‘Costa Smeralda’ y el ‘Queen Victoria’ alcanzarán conjuntamente las 9.043 plazas.

Otros días con dos escalas serán el 4 de agosto, con 7.476 plazas; el 9, con 1.284; el 14 y el 28, con 6.031 en cada jornada; y el 21, con 3.361.

Cuatro visitas del ‘Costa Smeralda’

Entre los barcos de mayor capacidad sobresale el ‘Costa Smeralda’, que tiene programadas cuatro escalas, los días 4, 11, 18 y 25 de agosto. Con una capacidad máxima de 6.554 pasajeros en cada visita, el buque podría aportar por sí solo hasta 26.216 plazas al conjunto del mes.

El ‘MSC Seaview’ también visitará Ibiza en cuatro ocasiones —los días 5, 12, 19 y 26—, con capacidad para 5.429 pasajeros en cada escala. El ‘MSC Musica’, por su parte, estará en el puerto los días 7, 14, 21 y 28, mientras que el ‘Scarlet Lady’, el ‘Norwegian Dawn’, el ‘Britannia’, el ‘Sea Cloud Spirit’ y el ‘World Traveller’ realizarán dos visitas cada uno.

La programación incluye desde grandes embarcaciones como el ‘Costa Smeralda’, de 337 metros de eslora, o el ‘MSC Virtuosa’, de 331 metros, hasta barcos de menor tamaño como el ‘Sea Cloud Spirit’, con capacidad para 138 pasajeros, el ‘Le Dumont d’Urville’, con 184, o el ‘World Traveller’, con 200.

La movilidad, de nuevo a prueba

Diario de Ibiza ya ha documentado durante junio y julio largas colas de pasajeros en es Botafoc, falta de taxis, autobuses llenos y esperas bajo temperaturas de hasta 35 grados. En algunas de esas jornadas, cientos de turistas, incluidas familias con niños pequeños, tuvieron dificultades para encontrar un medio de transporte con el que desplazarse desde la estación marítima.

Las escenas reabrieron el debate sobre la planificación de las escalas y su impacto en la movilidad, la contaminación y la saturación de la ciudad. El GEN-GOB ha reclamado incluso la prohibición de la llegada de cruceros y ha acusado a las administraciones de no adoptar medidas concretas para limitar la coincidencia de grandes buques.

La previsión de agosto muestra que doce jornadas tendrán al menos dos escalas programadas y que en dos de ellas habrá tres cruceros coincidiendo en el puerto. El volumen final dependerá de la ocupación efectiva de cada barco y del número de pasajeros que decidan desembarcar, pero la capacidad máxima acumulada, 111.856 plazas, ofrece una dimensión de la presión potencial que afrontarán el puerto, el transporte público y la red viaria de Ibiza durante el mes.