Cómo ver el eclipse de forma segura en Ibiza: la importancia de las gafas homologadas y especial precaución con los niños

Se aproxima la fecha, el próximo 12 de agosto, en la que la luna cubrirá completamente el sol, fenómeno conocido como eclipse solar, con la suerte de que será visible en Ibiza y Formentera. Sin embargo, para verlo, hacen falta unas gafas especiales, ya que de lo contrario los ojos pueden resultar dañados de forma grave e irreversible con quemaduras en la retina. Pero avisa Marisina Marí, presidenta del Colegio de Baleares de Ópticos-Optometristas, que no vale cualquier par de gafas, además de que hay unas precauciones para su uso que afectan particularmente a niños.

"Es importantísimo utilizar gafas que vengan de proveedores seguros. Previamente, el Colegio Nacional ha hecho una selección de esos proveedores en la que comprueban que las gafas tengan un marcado [de la Comunidad Europea] CE real, no una pegatina o sello que haya puesto alguien, y que cumplan la ISO 12312-2, que es el estándar internacional específico para gafas y visores de eclipse", explica Marí.

Una caja de gafas para el eclipse certificadas, en la farmacia Juan Marí Tur / Marcelo Sastre

En las ópticas, según Marí, los profesionales además "van revisando que el filtro no tenga daños, roturas, perforaciones, zonas más claras..."

Marta Ferrer, farmacéutica en la farmacia Juan Marí Tur, comenta por su parte que a través de estas gafas, si están bien fabricadas, no se ve "nada", pero al mirar al sol se ve la esfera. "Es muy importante comprobar que las gafas cumplen las normas ISO al comprarlas. Normalmente viene indicado en la etiqueta", informa Ferrer.

Avisan de que hay que tener mucho cuidado al comprarlas en sitios alternativos a farmacias o ópticas. "En principio, el distribuidor que nos surte a nosotros es fiable. Si se compran online, por ejemplo, no puedes saber qué estudios han pasado", advierte Ferrer.

Gafas para el eclipse en la Multióptica Dr Marí / Marcelo Sastre

Gafas no oficiales

Marí profundiza en el tema: "Si no vienen de proveedores seguros, corremos el peligro de que sean fake, que estén hechas de papel albal, por ejemplo. Siempre que algo se vende de forma masiva, hay listillos que se aprovechan", advierte. Menciona además que los filtros de estas gafas duran tres años como máximo, pues se van deteriorando por los químicos que llevan, o al usarlas, el calor también las puede gastar, y por eso hay que tener cuidado de que alguien no intente vender unas gafas viejas: "Puede ser que estén aprovechando para intentar vender gafas que tienen mucho tiempo".

Si las gafas están ya compradas pero su propietario quiere saber si son seguras para usarlas, puede acudir a una óptica para preguntar y asegurarse, recomienda Ferrer.

Y es que usar unas gafas de procedencia dudosa puede acabar saliendo muy caro (sobre todo al tener en cuenta que las gafas oficiales cuestan, como mucho, 2,5 euros): "Pueden provocar una retinopatía solar. Son daños irreversibles en la retina del ojo. Visión borrosa, una mancha en la córnea, puntos ciegos en la retina, distorsión, líneas onduladas en la visión...", son solo algunos de los efectos de esto que describe Marí. "Mucha gente al día siguiente va al oftalmólogo y ahí hacen lo que se pueda, pero tampoco van a conseguir devolver la visión en una zona en la que se ha perdido", alerta.

Por eso, explica Marí que "no vale la pena ni comprarlas en otro sitio ni no ponértelas. Tienen que estar puestas antes de levantar la cabeza y se tienen que quitar cuando ya la has bajado", una vez que el eclipse ha pasado.

En cualquier caso, tener unas gafas buenas no basta para prevenir los daños que provoca mirar el eclipse directamente: es importante seguir sus recomendaciones de uso y no mirar directamente al sol con las gafas puestas más de tres minutos seguidos (sin ellas, no hay que mirarlo directamente ni una fracción de segundo). Aunque según fuentes oficiales este eclipse no durará más de un minuto, sigue siendo algo a tener en cuenta. Por si acaso.

Precauciones con los niños

Otro tema que Marí describe como "importantísimo" es el de los niños, que corren un riesgo mucho mayor de que les afecte negativamente el eclipse en la vista: "Sobre todo si son pequeños, no podemos ponerles las gafas y ya. Hay que asegurarse de que las tienen puestas en todo momento, revisar si a lo mejor se las están bajando un poquito, ya sea queriendo o sin querer, si se ponen un poco de lado para mirar... El niño, al ver poco por culpa del filtro de las gafas, probablemente vaya a querer ver un poco más. Por eso hay que tener supervisión constante de que las tiene puestas, incluso si hace falta tenerle cogido en brazos y sujetándole las gafas".

Unas gafas para el eclipse sin abrir en las que se puede leer 'niños bajo supervisión'. / Marcelo Sastre

Presenta algunas alternativas: "Personalmente no recomiendo que los niños lo vean, porque al final es solo un momentito pero les puede provocar una lesión para toda la vida. Por eso, hay dos recomendaciones que se dan. Una de ellas es verlo a través de un proyector estenopeico, que consiste en hacer un agujerito en una caja de cartón con una cartulina blanca dentro, ponerte de espaldas al sol y a través del agujero entra la imagen del sol y se proyecta en la cartulina de forma segura. Entonces, eso es muy divertido para ellos y además lo pueden ver ahí, en el sitio". Estos proyectores se pueden fabricar de forma sencilla en casa.

La otra opción es, simplemente, verlo a través de una pantalla: "En las imágenes que van a sacar la NASA y la ESA se va a ver muy bien y en el momento, y así tampoco les exponemos al riesgo".

Para finalizar, Ferrer pide que "la gente que vaya a ver al eclipse, que tenga interés, que pregunte bien cómo lo tiene que hacer y, por favor, que no se fíe de la IA solamente. Que acuda a fuentes fiables".