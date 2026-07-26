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Un vehículo de alquiler se sale en una curva y acaba volcado entre la vegetación en Sant Antoni

El coche permanece muy cerca del torrente des Regueró desde el viernes

El coche volcado junto al torrente des Regueró.

El coche volcado junto al torrente des Regueró. / DI

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un coche de alquiler marca BMW y color gris oscuro permanece volcado junto al torrente des Regueró, en Sant Antoni, después de salirse de la carretera en una curva del Camí des Regueró.

El coche volcado junto al torrente des Regueró

El coche volcado junto al torrente des Regueró / DI

El vehículo quedó con las cuatro ruedas hacia arriba en una zona de vegetación situada al margen de la vía, muy cerca del cauce del torrente. En las imágenes se aprecian varios desperfectos en la carrocería y una de las puertas abierta.

El coche volcado en Sant Antoni

El coche volcado en Sant Antoni / DI

Según ha explicado un vecino de la zona a Diario de Ibiza, el automóvil se encuentra en ese lugar desde el viernes. El área ha sido acordonada con cinta policial por agentes de la Policía Local de Sant Antoni.

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Por el momento, no ha trascendido información sobre las circunstancias en las que se produjo la salida de vía, la identidad de las personas que viajaban en el coche ni si hubo heridos como consecuencia del accidente.

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