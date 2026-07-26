Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni

Un consejo antes de leer esta información: no se venga arriba y, pese a lo que publicamos a continuación, siga respetando los límites de velocidad establecidos en la autovía de Sant Antoni. Porque tememos que, al acabar este artículo, desee pasar como una exhalación delante de esos dos radares de la autovía que tanta rabia le dan, esos ante los que siempre frena muy poco antes para que no le multen. Se trata de dos controles situados en la carretera EI-600, uno de ellos en las cercanías de Sant Rafel, en dirección a Ibiza, y el otro poco antes de la entrada a Can Bonet, también camino de la capital, probablemente de los más conocidos y más odiados por los conductores.

Ambos han sido duramente vandalizados y, aparentemente, no se encuentran operativos. De ellos, el de Sant Rafel es uno de los más antiguos de la isla. Sus dos ventanillas, correspondientes a la cámara fotográfica (en la parte superior, la cual permite al objetivo capturar la imagen nítida del vehículo infractor) y el flash (debajo, la cual emite un destello de luz visible o infrarroja para iluminar la matrícula y al conductor, incluso de noche), han sido totalmente pintadas de blanco y machacadas, probablemente, con un martillo, hasta destrozar el cristal, pese a que es muy grueso. En la ventana de abajo, el golpe que le dieron fue tan fuerte que se abrió un agujero que alguien rellenó posteriormente con la bolsa de bollería de un supermercado.

Radar dañado en la carretera de Sant Antoni, a la altura de Sant Rafel. / J.M.L.R.

En ese tramo, uno de los que más multas registran al cabo del año, hay que circular a menos de 80 kilómetros por hora, que se reducen a 70 cuando pocos metros más tarde se atraviesa el túnel de Sant Rafel, o a 60 si se escoge la desviación a Sant Rafel.

Radar de Can Bonet: vandalizado desde que se instaló

En el gremio de los taxistas ya ha corrido la voz del estado en que se encuentra tanto ese radar como el de la autovía de Sant Antoni situado entre la rotonda de ses Païsses y la entrada a Can Bonet, poco antes de la gasolinera y del semáforo. También ha sido inutilizado a garrotazos.

Poco tiempo ha durado íntegra esta caseta, que fue instalada hace casi dos años, a finales del verano de 2024, y que ya comenzó mal su andadura, pues cuando fue instalada se situó su límite de velocidad en 80 kilómetros por hora, una barbaridad. Se trató de un error que fue subsanado poco después gracias a la intercesión del Consell, que promovió este radar con gran rapidez en cuanto se lo pidieron los vecinos: fue rebajado a 60 kilómetros por hora, si bien es habitual que los vehículos aceleren en cuanto atraviesan ese control, de manera que pasan como una exhalación por el semáforo, donde los atropellos y accidentes han sido constantes durante los últimos años y han motivado varias protestas de los residentes.

Los operarios que vayan a repararlo tendrán que enfrentarse a las avispas que han instalado allí un nido

Las dos ventanillas de ese radar han sido vandalizadas a martillazo limpio en tres zonas concretas, posiblemente con una piqueta, de manera que los cristales están totalmente machacados. Además hay restos de pintura negra, consecuencia de una acción vandálica anterior, como se puede comprobar en una imagen de Google Maps de diciembre de 2024.

Un avispero

Los operarios que vayan a repararlo tendrán que enfrentarse, además de a la renovación de los cristales de ambas ventanas de la caseta, a las avispas que han instalado allí un nido, concretamente en la parte superior izquierda. Ojo a las picaduras.

Hay un tercer radar dañado, si bien sigue operativo pese a los daños sufridos. Se trata del situado en la autovía de Sant Antoni, en dirección a la bahía de Portmany, a la altura de Can Bufí y a 170 metros del semáforo. El límite a partir del cual ese radar multa está establecido en los 50 kilómetros por hora. Una de las dos ventanillas, la situada en la parte inferior (correspondiente al flash), está muy machacada por una piqueta (aunque menos que las de los otros radares mencionados).

Control en la carretera de Sant Antoni a la altura de Can Bufí: este aún está operativo pese a los daños. / J.M.L.R.

Pese a los daños, desde el Consistorio afirman que ese control de velocidad sigue operativo (la ventanilla del cinemómetro y la cámara siguen intactos, quizás porque está muy alta) y que la parte golpeada, a pesar de estar rota, ilumina igualmente. Así que ojo con pasar por allí a más velocidad de la debida. Como curiosidad, la primera imagen que Google Maps captó de ese radar data de junio de 2025, hace un año: ya entonces la ventanilla inferior estaba como ahora, exactamente igual: machacada.