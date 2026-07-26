Residuos en Ibiza: bolsas de basura abandonadas junto a una zona de bosque y una urbanización

Varias bolsas de basura, alguna sin cerrar bien, tiradas en la cuneta de la calle de Puig d'en Vinyets, en las proximidades de una zona boscosa y de la urbanización de Can Pep Simó (Santa Eulària). "Están ahí tiradas desde aproximadamante el mediodía", asegura un vecino ya entrada la tarde de este domingo.

Alrededor, enseres de todo tipo, como el resultado de una pequeña mudanza o de la limpieza de una vivienda; botellas, latas de cerveza e incluso dos paletas de tenis de mesa. "La gente es incívica, deja la porquería en cualquier sitio". El vecino, que se ha puesto en contacto con Diario de Ibiza, lamenta que a apenas una veintena de metros hay varios contenedores en los que depositar la basura. "Hemos avisado a la Policía Local y me han dicho que pasarían parte, pero ahí sigue la basura".

"Es muy triste ver el deterioro que sufre la isla y sobre todo por parte de turistas indisciplinados", concluye este vecino, residente en la isla desde hace décadas.