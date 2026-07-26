El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano

Es verano y encender el horno da muuuucha pereza. Lo sé. Pero llevamos ya días sin hacerlo y, por mucho calor que haga, hay recetas con las que vale la pena. Y ésta es una de ellas. Porque no sólo está buenísima sino que, además, apenas requiere unos 15 minutos de preparación y luego ya trabaja el horno. No necesitará más atención.

Este plato es muy sencillo, no hace falta tener ninguna habilidad culinaria para que salga perfecto, sólo hay que tener, eso sí, un poco de ojo con el horno. Los tiempos que pongo aquí son aproximados porque cada horno tiene su propia vida. Así que lo mejor es ir comprobando. Nada como el ojo humano para comprobar cómo va el cocinado y un tenedor apretando la carne o pinchando las patatas para ver si están hechas.

Por cierto, en este plato, no seáis rácanos con las patatas, porque están tan buenas, con ese saborcito a limón, que querréis apartar unas cuantas para coméroslas en otro momento. Así tal cual. Sin necesidad de nada más. Aprovechad para hacer la receta con patata de Ibiza, que es insuperable. Y también con pollo de la isla, si podéis. Lo mismo que los limones.

Ingredientes (para 4 raciones): 1 kilo de pollo en trozos grandes (4,59€)

8 patatas rojas medianas de Ibiza (desirée o bartina) (3,76€)

3 limones (2,10€)

Romero (5,43€)

6 ajos (0,32€)

1 vaso de aceite de oliva (1,25€)

Medio vaso de agua

2 cucharadas rasa de mostaza de Dijon (0,56€)

Sal y pimienta Precio total: 12,58€ (3,15€ por ración)

El pollo con ajo, limón y patatas, emplatado. / M. T.

Preparación

—Precalentar el horno a 220 grados.

—Pelar las patatas, cortarlas a cuartos a lo largo y poner en el fondo de una bandeja de horno. Salpimentar.

—Colocar encima el pollo y también salpimentar.

—En un tarro de cristal poner el aceite, el zumo de los tres limones, romero, sal, pimienta, la mostaza y los ajos picados. Cerrar bien el bote y agitar hasta que emulsione.

—Regar con la salsa el pollo y las patatas. Poner el agua en el bote, agitar de nuevo para que coja bien los restos de la emulsión y poner también en la bandeja.

—Tapar la fuente (con una tapa o con papel de aluminio) y cocer tapado durante 75 minutos.

—Destapar y dejar cocer otros 30-40 minutos, vigilando que no se queme.

—Se puede servir frío o caliente. Está igual de rico.

El toque gourmet

Coger un poco de la salsita que ha dejado el pollo, mezclarla con yogur griego sin azúcar y servir con el pollo.