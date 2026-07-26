Prisión para un hombre por cortar los frenos del coche de su exnovia en Palma

Un ciudadano italiano de unos 50 años ha sido detenido e ingresado en prisión por tentativa de asesinato en Palma, después de que presuntamente cortara el tubo de frenos del coche de su exnovia para que sufriera un accidente. La Policía Nacional descubrió el sabotaje cuando revisó el vehículo ante las sospechas, que resultaron fundadas, de que el hombre le había colocado un dispositivo electrónico de seguimiento para tenerla controlada, por lo que se le imputa también un delito contra la intimidad.

Los hechos se han desarrollado a lo largo de las últimas semanas. Una mujer residente en Palma había mantenido una breve relación sentimental con un ciudadano italiano de unos 50 años, que trabaja como mecánico en un concesionario de una lujosa firma de coches.

Acoso y numerosas llamadas luego de cortar la relación

Cuando la mujer decidió cortar su relación, el hombre no lo aceptó, y empezó a acosar a la víctima con numerosas llamadas y correos electrónicos, y a presentarse en el lugar de trabajo de ella, en Palma.

Aunque en estas comunicaciones no había amenazas, sino súplicas y proposiciones amorosas, la situación se volvió insostenible para la mujer, que presentó una denuncia por acoso ante la Policía Nacional. La víctima estaba muy afectada y asustada ante la actitud del hombre, que parecía estar obsesionado con ella.

Agentes de la Policía abrieron una investigación. En las denuncias la víctima explicaba que el hombre parecía tener un conocimiento exacto de sus actividades, y temía que la estuviera siguiendo o que le hubiera colocado una baliza, un dispositivo electrónico de vigilancia, escondido en su vehículo. Esta posibilidad parecía coherente, ya que el hombre está considerado un mecánico muy experto.

Ante estas dudas, los responsables de la investigación solicitaron permiso a la mujer del coche para inspeccionar su coche. El vehículo fue trasladado a las dependencias del Parque Móvil que la Policía tiene en es Molinar, donde fue examinado por los especialistas que se encargan de las reparaciones y el mantenimiento de los vehículos policiales.

Frenos manipulados

Durante el desplazamiento hasta los talleres del Parque Móvil los agentes ya detectaron que los frenos del vehículo no funcionaban correctamente.

La minuciosa inspección que los mecánicos de la Policía realizaron en el vehículo confirmó dos cosas: por un lado, encontraron la baliza de seguimiento; por otro, descubrieron que los frenos habían sido manipulados presuntamente con la intención de provocar un accidente.

El sabotaje parecía estar realizado con una gran pericia para dificultar que fuera detectado. El tubo de los frenos no había sido cortado totalmente, sino que perdía el líquido poco a poco, de manera que era difícil de detectar al principio, pero el resultado final podría haber sido el mismo. Los investigadores estaban convencidos de que el hombre se había valido de sus conocimientos profesionales para manipular el sistema de frenado de forma que no hubiera sido detectada si el vehículo no hubiera sido revisado de forma minuciosa por los especialistas.

Con el informe de los técnicos de la Policía, los agentes encargados del caso arrestaron al sospechoso en el aeropuerto, justo cuando se disponía a tomar un avión para regresar a su país.

El hombre fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma como presunto autor de los delitos de intento de asesinato, acoso y contra la intimidad de las personas -este último por colocar la baliza de seguimiento en el coche-. Tras ser puesto a disposición del juzgado de guardia, el juez decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.