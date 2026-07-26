Ofensiva policial en Ibiza: 17 viviendas inspeccionadas, 22 denuncias de tráfico y un detenido por drogas

La Policía Local de Ibiza ha desplegado durante los últimos tres días una ofensiva contra el alquiler turístico ilegal, el transporte irregular de viajeros, el consumo y la tenencia de drogas y las conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Las actuaciones, informa el equipo de gobierno en una nota, se han saldado con 17 inspecciones de viviendas, siete actas o denuncias relacionadas con el transporte, 22 denuncias de tráfico, 20 actas administrativas, cuatro vehículos retirados y una persona detenida por un presunto delito contra la salud pública.

Los dispositivos incluyeron también el control específico de diez vehículos y servicios peatonales y preventivos en tres zonas de la ciudad. En función de cada actuación, participaron inspectores del Consell de Ibiza y la unidad canina K9 de la Policía Local, desplazada desde Formentera.

Refuerza de la presencia en las calles

El Ayuntamiento asegura, después de este dispositivo de tres días de duración, que la Policía Local, "mantiene así el refuerzo de su presencia en las calles" y de los controles relacionados con la seguridad vial, el cumplimiento de las ordenanzas y la lucha contra el intrusismo.

En materia de alquiler turístico ilegal, los agentes realizaron desde el jueves 17 inspecciones de viviendas y localizaron otros dos inmuebles para futuros controles. El jueves, la Policía Local y un inspector de Turismo del Consell inspeccionaron cuatro viviendas. En dos de ellas detectaron indicios de que podría desarrollarse una actividad de alojamiento turístico ilegal.

El viernes se llevaron a cabo otras cinco inspecciones mediante la aplicación habilitada por el Consell de Ibiza. Una de ellas tuvo resultado positivo, dos fueron negativas y en otras dos no fue posible comprobar sobre el terreno la posible actividad, por lo que se realizará un seguimiento durante las próximas semanas.

Durante el dispositivo del sábado se levantaron ocho actas de inspección en diferentes pisos y se localizaron otras dos posibles viviendas para someterlas posteriormente a control. En estas actuaciones participaron agentes del cuarto turno de la Policía Local e inspectores del Consell de Ibiza.

Intrusismo en el transporte: dos taxis pirata y coche de alquiler 'sin cupo'

La ofensiva municipal, añade el Consistorio en su nota de prensa, incluyó también controles de autotaxis, vehículos VTC y otros servicios de transporte de viajeros en distintos puntos de la ciudad durante el sábado. En el dispositivo establecido en la avenida de Santa Eulària y sus alrededores se localizaron dos vehículos que realizaban servicios de taxi ilegal. Los agentes formularon las correspondientes denuncias conforme a la Ley 4/2014, con un importe consignado en el expediente sancionador de 15.000 euros.

Además, se levantaron dos actas a servicios de minibús por carecer del correspondiente contrato y autorización, así como otra acta por no disponer de la preceptiva hoja de ruta.

Posteriormente se estableció otro control en el paseo de Joan Carles I, en el cruce con la calle de Jaume II. Como resultado, se levantó un acta y se retiró un vehículo de alquiler 'sin cupo'. También se formuló otra acta por realizar transporte complementario de viajeros incumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 102.2 de la normativa de ordenación de los transportes terrestres.

Dentro del mismo dispositivo del sábado, en el que intervino la unidad canina K9 de la Policía Local, se levantaron 12 actas por tenencia de sustancias estupefacientes al amparo de la Ley Orgánica 4/2015. Asimismo, se formularon 16 denuncias por diferentes infracciones de tráfico y se retiraron dos vehículos.

Coche a la fuga

En un control posterior desarrollado en la avenida de Pere Matutes Noguera, en el cruce con la calle de Fray Luis de León, los agentes interceptaron un vehículo cuyo conductor trató de evitar el dispositivo. El hombre fue denunciado tras dar positivo en sustancias estupefacientes y por circular sin alumbrado, mientras que el vehículo fue retirado.

Estas actuaciones se suman al control de vehículos establecido el jueves en la calle del País Valencià. Los agentes controlaron diez vehículos y denunciaron a cuatro conductores: uno por dar positivo en drogas, otro por conducir bajo los efectos del alcohol, otro por circular en un vehículo de movilidad personal con dos ocupantes y un cuarto por llevar un perro suelto en el interior del vehículo. En este mismo control fue detenida una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Consumo de alcohol en la calle, prohibido

El viernes también se formuló una denuncia de tráfico a un vehículo estacionado en doble fila y se levantaron ocho actas por consumo de alcohol en la vía pública.

Paralelamente, la Policía Local mantuvo servicios peatonales y preventivos en el paseo de ses Pitiüses, los andenes del puerto y la zona de la avenida 8 de Agosto. Según el Ayuntamiento de Ibiza, estas actuaciones tenían como objetivo reforzar la presencia policial, prevenir conductas incívicas y mejorar la seguridad en algunos de los puntos con mayor afluencia de personas.