Ocho nidos artificiales para facilitar la reproducción y recuperación del águila pescadora en Ibiza

"El águila pescadora es uno de los grandes símbolos de nuestro patrimonio natural", defiende el conseller balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, con motivo de la instalación de ocho nidos artificiales en las Baleares dentro de una iniciativa para recuperar la especie. En Ibiza, la reproducción de estas aves ha experimentado una "mejora significativa" gracias a esta campaña, aunque en Formentera, según el comunicado del Govern, "no se detecta nidificación de la especie desde los años 60".

Uno de los nidos en la pared de un acantilado / Govern Balear

Esta actuación forma parte de las medidas de conservación impulsadas por el Govern para "reforzar la población reproductora del águila pescadora". Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation EU.

Simonet destaca que "la conservación de las especies amenazadas es una de las grandes prioridades del Govern" y que a pesar de que se ha experimentado una recuperación del águila pescadora durante los últimos años, continúa catalogada como vulnerable en el archipiélago.

Las ocho ubicaciones para los nidos fueron seleccionadas a partir de las propuestas y conclusiones de un estudio elaborado por el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB), que analizó antiguos nidos de la especie y lugares del archipiélago donde la toponimia indicaba presencia de puntos de nidificación para posteriormente elegir las ubicaciones en puntos adecuados para la reproducción.

Un técnico del programa en uno de los emplazamientos para los nidos / Govern Balear

Estas tareas se ejecutaron entre abril y mayo de 2026 y las estructuras permanentes ya se han instalado en cuevas, salientes y zonas protegidas de acantilados elegidos por los técnicos con el objetivo de ofrecer espacios seguros y adecuados para la reproducción.

Programas de seguimiento y conservación

Según el Govern, el águila pescadora es muy sensible a las molestias durante el periodo reproductor. Diversos factores ligados a la actividad humana provocaron un "fuerte declive de las poblaciones de la especie lo largo del siglo XX". "Por eso, el Govern desarrolla diversos programas de seguimiento, conservación y gestión para favorecer la recuperación", explica en el comunicado.

Además, añade que los datos de seguimiento confirman una evolución en general favorable de la población reproductora en las Baleares. En Ibiza, durante la campaña de 2025, se registraron tres parejas que criaron con éxito y consiguieron cuatro pollos volados.

Aunque los datos "confirman" que la campaña de conservación "está dando resultados", también "evidencian que seguimos hablando de una población reducida y vulnerable", apunta Simonet: "Por eso es imprescindible seguir invirtiendo en mejorar las condiciones de reproducción de la especie, proteger sus hábitats y garantizar que esta tendencia positiva se consolide en los próximos años", concluye.