Memoria de la isla: La necrópolis de Ayboshim

Como las ciudades más antiguas, la nuestra, Ibiza, Vila, con casi tres milenios de habitación ininterrumpida, mantiene la configuración clásica al situar junto a la 'ciudad de los vivos', en su poniente donde el sol se esconde y la luz se apaga, la ciudad de los muertos. Con asiento pétreo tenemos una colina (el Puig de Vila) junto a otra colina (el Puig des Molins), separadas por una pequeña vaguada. Hoy la ciudad ha crecido y la Necrópolis es un jardín urbano singular y simbólico que tiene su valor principal en lo que representa, un espacio sagrado, separado y cualitativamente distinto del entorno indiferenciado y profano que lo rodea, un ámbito en el que la muerte tiene su propio lugar, un mundo de paz y silencio entre olivos y tumbas. Y algo tiene de templo funerario y panteón el Museo Arqueológico en su cúbico cerramiento.

El Puig des Molins, la Necrópolis de la vieja Ayboshim, -con aproximadamente 50.000 m2 y más de 3.000 hipogeos- es un ejemplo paradigmático de espacio no homogéneo, de geografía mítica configurada según una cosmogonía arquetípica, es decir, según coordenadas en las que el hombre co-incide en su posicionamiento espacio-temporal de vida/muerte, día/noche, con el curso de la naturaleza de la que forma parte. Podríamos decir que los vectores que conocemos como puntos cardinales responden no sólo a esquemas direccionales, sino ontológicos y existenciales. Si tomamos como centro referencial la ciudad, YBSM, vemos que nuestra geografía mítica se configura en la dirección este/oeste que sigue el arco solar. Por levante, origen de la luz (es decir, de la vida) se sitúan los primeros asentamientos de s’Illa Plana y el Puig de Vila; y por poniente, el horizonte por donde el sol desaparece dando paso a la noche (la muerte), queda la Necrópolis. No descubrimos el Mediterráneo. También en el poniente de la ciudad actual quedan el Cementeri Vell en la zona de cas Serres y el Cementeri Nou en Cas Mut, en el Puig d’en Fita.

Cuando ahora visito la Necrópolis y recuerdo las incursiones furtivas que los chicos hacíamos a los 10 o 12 años con cuerdas y linternas en los hipogeos, siento vergüenza y una cierta conciencia de profanación y todavía hoy, al caminar entre las bocas de los enterramientos, siento una forma de pulsión reverencial y respetuosa, como si un extraño poder emanara de las piedras. Esta experiencia del numen la he podido sentir, también, en el sorprendente recogimiento que, sin que medie advertencia, mantienen quienes hacen un recorrido entre las fosas y visitan el Museo. Veo en ellos como un re-conocimiento espontáneo de la dignidad del lugar, muy parecido al que tenemos en el interior de los templos.

Los que hoy ya andamos calvos o con canas recordamos de nuestra niñez un paisaje distinto, una imagen bucólica que disimulaba los enterramientos. Había entonces más olivos que hoy porque muchos se plantaron aprovechando las fosas, de manera que los arqueólogos han tenido fácil la localización de los enterramientos, donde había un olivo había un hipogeo. Y excavarlos implicaba eliminar el olivo. Lo digo porque en los tiempos que recuerdo, la colina, en vez de Puig des Molins –ya quedan pocos- se hubiera podido llamar bíblicamente Monte de los Olivos como el de Jerusalén, que, por cierto, desde hacer tres mil años es también un cementerio.

Donde pastaban las ovejas

En aquel entonces, cuando yo era niño, el lugar tenía una manifiesta ruralidad. Tanto es así, que allí pastaban las ovejas que guardaba un pastor o una pastora, tal vez de una casa payesa que había y que hoy tenemos recuperada en la parte más alta de la colina. Y supongo, incluso, que se recogían las aceitunas del olivar. La Necrópolis quedaba en las afueras de la ciudad. No existían todavía las aberrantes residencias militares luego derruidas, ni tampoco el conglomerado de casas que darían las calles Tanit, Bes, Vía Romana, Vía Púnica, Lucio Oculacio y Al Sabini, nombres que casan bien con el lugar.

Siempre que regreso a la isla, rindo una visita ritual al Museo. Las construcciones del norte de la colina se llevaron por delante la pequeña taberna que, en un casa payesa, quedaba frente a la Necrópolis. En los agostos, en la penumbra de su porxo, bajo una parra, consumía despaciosamente una frígola con hielo y veía, de día en día, madurar las uvas en enormes racimos negros que devoraban las moscas. Era incapaz de retroceder de golpe tres mil años, de manera que aquel rincón me servía de umbral y me acomodaba al tempo lento que, en su interior, tenía el Museo. Solía visitarlo –y la visita era casi religiosa- en las primeras horas de la tarde. En aquellas horas intempestivas estaba prácticamente vacío, pero cargado de presencias, de pálpitos y presentimientos que venían de las terracotas, las máscaras de barro, las ánforas, las lucernas, los ungüentarios y los amuletos, huellas dolorosamente físicas de quienes fueron vecinos de la ciudad, de la primera ciudad.

El tiempo en el Museo quedaba como detenido y se fundían la realidad y el mito que uno soñaba. Porque en aquel lugar de muerte, que era también de vida en los vestigios, es fácil dejarse llevar. Imaginaba el cortejo funerario, la comitiva que salía por la puerta de poniente y que se abría con con el recitativo de los sacerdotes vestidos de púrpura y añil, la procesión de antorchas porque anochecía, seguidos por los más allegados con las angarillas del difunto; detrás iban las plañideras y los músicos que alternaban el sonido sordo y grave de los tambores con los agudos lúgubres y melancólicos de las flautas. Evidentemente, soñaba despierto, pero no era un mal contrapunto para estos tiempos en los que perdemos la memoria, la calma y la mirada.