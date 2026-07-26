Los residentes de Ibiza, contra la masificación turística: "Nos hemos pasado"

Baleares piden un cambio. La plataforma mallorquina 'Menys turisme, més vida' ha convocado para este domingo 26 de julio una manifestación multitudinaria para protestar contra el modelo de turismo masivo y sus consecuencias en la vida de los residentes: precios de la vivienda desorbitados, playas masificadas, economía estacional, falta de agua, pérdida de biodiversidad... La plataforma activó en Mallorca las alarmas de la patronal tras publicar un manual de sabotaje de viviendas turísticas. Además, dos mujeres fueron detenidas por vandalizar una serie de empresas inmobiliarias.

En Ibiza y Formentera no se han convocado manifestaciones. Aun así, los índices de presión humana, el cada vez mayor consumo de suelo y los desorbitados precios de la vivienda indican que la situación en Ibiza no es la deseable. En plena temporada turística, después de tres olas de calor sin precedentes, los residentes consultados por Diario de Ibiza piden un cambio de modelo. Pero no es tarea fácil.

Imagen de Platges de Comte, abarrotada de turistas / J.A. Riera / Juan Antonio Riera

Los testimonios

Julio, residente en Ibiza, opina que "hace un tiempo que hemos llegado a ese punto crítico en el que nos basamos en un turismo sobre masificado que al final no nos está ayudando nada a los residentes todo el año, así que es verdad que podemos vivir un poco de él, pero de una manera que no es la mejor". Echa de menos el visitante de clase media: "Empieza a ser un turismo demasiado enfocado a un determinado sector, que es el del lujo", y añade que el dinero que se gastan los turistas al año en las Pitiusas no llega a las clases trabajadoras: "Al final, solo se benefician cuatro personas".

Blas ha visto la isla evolucionar a lo largo de las décadas. En cuanto a los responsables de la masificación turística, Blas tiene claros quiénes son: "La culpa no la tiene la gente de ahora. Los ibicencos ya vendieron hace años la isla y viven ahora de eso", señala. Para él, sin turismo, "Ibiza se hunde en la miseria". Aun así, aboga por una industria controlada: "Que la gente que viene de fuera venga limitada. Que no vengan tanto de fiesta y que no vengan solo los fines de semana". Aboga por un sistema similar a la limitación de entrada y circulación de vehículos que ya aplica el Consell de Ibiza, pero con las personas. "Es dinero, pero eso a la gente de aquí no le supone muchas ganancias. Se lo queda la gente de arriba", opina. "Hay que darle de comer a la gente que trabaja aquí". Y augura un futuro negro: "Dentro de unos años, Ibiza va a morir de éxito".

Límite de entrada

Luisa, por su parte, tiene sentimientos enfrentados. "Vivimos del turismo, pero hay que reconocer que es imposible vivir con los volúmenes que tenemos". Como residente que vive fuera de la ciudad, tiene serios problemas de movilidad: "No se puede salir, con el coche es imposible moverse, donde quiera que vas todo son colas, todo son esperas... yo creo que nos hemos pasado", sentencia. Reconoce que la solución no es fácil. Aplaude la limitación de vehículos que instauró el Consell y va un paso más allá: limitar la entrada de personas. "Tiene que llegar un momento en que se tenga que limitar también. Dependerá de las plazas turísticas que haya", aclara. En cuanto a la circulación y a la presión humana, agrega: "Hoy he salido porque es domingo y hay menos gente. Pero normalmente voy del trabajo a casa, porque paso de venir [a la ciudad]", protesta.

Diosnel reside en Ibiza y se dedica a hacer trabajos manuales de jardinería limpieza. El turismo le da de comer, pero intuye que este modelo tiene fecha de caducidad. Opina que en Ibiza hay demasiada masificación. "Ahora mismo estamos un poco colapsados, sobre todo los fines de semana". Reconoce que la isla "vive del turismo", pero considera que sería positivo tomar medidas para favorecer la movilidad. En cuanto a las políticas del Consell para desestacionalizar la temporada y atraer turistas en los meses de primavera, otoño o invierno, Diosnel replica: "La gente viene por el verano, en invierno se sabe que no hay nada". Afirma que trabaja "casi" todo el año, lo que deja entrever que también vive en gran medida del dinero que aporta la temporada turística. "Limpiamos, hacemos chapuzas y otras cosas", detalla.

Sheila vive en Ibiza desde hace apenas ocho meses y su diagnóstico en este tiempo es pesimista. "Es mi primer verano aquí y he visto bastante gente". Según ella, la isla está demasiado masificada, pero lo ve normal. "Para algunos negocios el turismo va muy bien, porque los turistas vienen a consumir". Cree que Ibiza podría morir de éxito: "La isla es muy bonita, pero hay gente que no viene a disfrutar, sino que viene a 'hacer y deshacer'", opina. Cita el decrecimiento turístico como una de las recetas que podrían aliviar la presión sobre los residentes. "Vivir siempre con turistas es un poquito pesado", remata. Sheila prefiere que la desestacionalización no se haga realidad: "Disfruto más en invierno, que no hay mucha gente", reconoce.

Atascos y caos circulatorio en el centro de Ibiza / Toni Escobar / Toni Escobar

Cifras récord

Las Pitiusas batieron el año pasado casi todos los récords: en cuanto a la recaudación, el informe 'Moment econòmic de les Illes Balears' desveló que en 2025 el turismo dejó alrededor de 4.500 millones de euros. El Ibestat registró ese año un total de 3.391.836 turistas, otra cifra récord. Ibiza lidera los precios de vivienda de todo el país, tanto de alquiler como de compra (8.491 euros por metro cuadrado) y arroja cifras de índice de presión humana (el número de personas que se hallan al mismo tiempo en la isla) muy elevadas, aunque durante los últimos años esta cifra ha descendido ligeramente: 316.843 personas en agosto del año pasado, alrededor de un 4,5 % menos que el año anterior.

Las sucesivas olas de calor, el caos circulatorio, la crisis de la vivienda y, por supuesto, la medioambiental, están llevando a la isla a un punto límite en el que la vida de los residentes es cada día más difícil. Parte de la sociedad pide un cambio, sin renunciar al turismo, sino ordenándolo para poder convivir con él.