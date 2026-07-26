Llama la atención
La convocatoria de una huelga indefinida en el servicio de recogida de residuos y de limpieza viaria en Formentera, y además en pleno mes de agosto, cuando la temporada está en ebullición. Hace dos años ya hubo protestas en este sector que llenaron, durante seis días de Semana Santa, las calles de la isla de montañas de basura. A ver qué pasa ahora.
La decisión del GEN-GOB de dirigirse a las embajadas de los principales países emisores de turistas hacia Ibiza y Formentera para pedirles que intercedan ante las administraciones locales para que se implementen medidas de prevención ante el riesgo de incendio que puede provocar la actividad turística, sobre todo en alojamientos ubicados en zonas de bosque o sus proximidades. Los ecologistas esperan que las sedes diplomáticas «ayuden a acabar con la absoluta pasividad del Consell» en esta materia.
Los resultados positivos que, según estudios del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), tienen en las especies las reservas marinas que hay diseminadas por el litoral balear. En el caso del ‘raor’, favorecen la diversidad genética, una ventaja que puede ayudar a la especie para adaptarse a los cambios en el entorno, enfermedades y otras amenazas.
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
- Llama la atención
- Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
- El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
- Aviso a navegantes en Ibiza y Formentera: reventón térmico a escasas millas de la costa
- Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala
- El paseo matinal de Mariano Rajoy por la orilla de Platja d'en Bossa