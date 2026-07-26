La convocatoria de una huelga indefinida en el servicio de recogida de residuos y de limpieza viaria en Formentera, y además en pleno mes de agosto, cuando la temporada está en ebullición. Hace dos años ya hubo protestas en este sector que llenaron, durante seis días de Semana Santa, las calles de la isla de montañas de basura. A ver qué pasa ahora.

Llama la atención

La decisión del GEN-GOB de dirigirse a las embajadas de los principales países emisores de turistas hacia Ibiza y Formentera para pedirles que intercedan ante las administraciones locales para que se implementen medidas de prevención ante el riesgo de incendio que puede provocar la actividad turística, sobre todo en alojamientos ubicados en zonas de bosque o sus proximidades. Los ecologistas esperan que las sedes diplomáticas «ayuden a acabar con la absoluta pasividad del Consell» en esta materia.

Noticias relacionadas

Los resultados positivos que, según estudios del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), tienen en las especies las reservas marinas que hay diseminadas por el litoral balear. En el caso del ‘raor’, favorecen la diversidad genética, una ventaja que puede ayudar a la especie para adaptarse a los cambios en el entorno, enfermedades y otras amenazas.