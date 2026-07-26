Tiempo en Ibiza: Intervalos nubosos y temperaturas de hasta 30 grados este domingo

El cielo de Ibiza presentará este domingo intervalos nubosos, aunque tenderá a quedar despejado al final del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de mínima y los 30 de máxima, mientras que la sensación térmica podrá alcanzar los 32 grados, por debajo de la de los últimos días. La humedad relativa, además, se situará entre el 50 % y el 85 %.

Baja la probabilidad de lluvia

La probabilidad de precipitación será del 15% durante buena parte del día y será prácticamente nula en el último tramo de la jornada. El viento soplará inicialmente del norte, con una velocidad prevista de 20 kilómetros por hora, y podrá dejar rachas máximas de hasta 40 kilómetros por hora, como está sucediendo desde primera hora.

Aemet fija además en siete el índice ultravioleta máximo previsto para este domingo en la ciudad. Las condiciones meteorológicas pueden presentar variaciones entre las diferentes zonas de la isla, advierte el organismo público.