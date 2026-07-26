«Somos los únicos españoles»: la sorpresa de un 'influencer' en un bar de es Canar en Ibiza

El creador de contenido y conocido influencer de fitness Vis Ferrer ha compartido en Instagram una escena vivida junto a su pareja durante una salida para tomar una copa de vino en un establecimiento de es Canar.

En el vídeo, grabado desde el interior del local, Ferrer dirige la cámara hacia su acompañante y comenta con tono de sorpresa la presencia mayoritaria de clientes extranjeros. «Esta es la realidad de Ibiza. Vamos a tomar una copa de vino y solo hay extranjeros», señala el creador de contenido mientras muestra el ambiente del establecimiento.

La nota del pedido en inglés

Durante la conversación, su pareja explica que, al llegar, el personal comenzó a tomarles nota directamente en inglés. La joven relata la anécdota entre risas, después de que ambos comprobaran que prácticamente todas las personas que se encontraban a su alrededor eran visitantes extranjeros.

Ferrer, que reside en Ibiza y comparte habitualmente en sus redes sociales contenidos relacionados con el ejercicio físico, la alimentación y su vida cotidiana, continúa recorriendo el local con la cámara. Tras observar las mesas cercanas, asegura que él y su novia son «literalmente los únicos españoles en el bar».

La pareja presenta la situación con humor y naturalidad, sin mostrar malestar por haber sido atendida inicialmente en inglés. El vídeo refleja una escena habitual en zonas turísticas como es Canar, donde durante buena parte del año coinciden residentes y visitantes de numerosas nacionalidades.

La publicación utiliza así una experiencia cotidiana —salir a tomar una copa en pareja— para destacar el marcado carácter internacional de algunos establecimientos de Ibiza. Las palabras de Ferrer, no obstante, responden a su percepción personal en ese momento y en ese local concreto.

La reacción al haber sido atendidos en inglés completa una escena que muestra, en tono desenfadado, la convivencia de idiomas y nacionalidades en uno de los principales núcleos turísticos del municipio de Santa Eulària.