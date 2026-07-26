Ana López, secretaria de organización de CCOO en Ibiza: "Hay trabajadores que están de baja y la empresa les pide que se vayan de la vivienda"

Ana López es secretaria de organización de Comisiones Obreras (CCOO) en la Unión de Ibiza y Formentera. Lleva trabajando a tiempo completo en el sindicato desde 2021, aunque milita en este desde 2003.

¿Qué hace como secretaria de organización?

Hago de todo, pero lo que implica la secretaría es gestionar la sede del sindicato: toda la sede, las afiliaciones, la gestión de la asesoría, la organización y el asesoramiento de los delegados.

Entiendo que ahora, en verano, es cuando más trabajo tenéis.

Diría que ahora en verano hay más vorágine, pero no descansamos en todo el año, es un trabajo continuo. A lo mejor diciembre y enero pueden ser los meses más bajos.

¿Esto es algo que ha ido a más con los años o siempre ha sido así?

Ha ido a más, definitivamente. Igual que hemos aumentado en todo: en afiliaciones, en delegados, en asesoramientos...

¿Cuáles son los mayores problemas que os llegan a los que se enfrentan los trabajadores hoy en día?

Somos muy repetitivos, pero la vivienda, no se puede dejar de lado, es imposible. Desde CCOO no tenemos capacidad de arreglar ese problema, pero llevamos mucho tiempo advirtiendo y negociando convenios que, aun con las fuertes subidas económicas, no han sido suficientes: la vivienda y el coste de la vida se las come.

¿Cuándo se convirtió este en el mayor problema al que nos enfrentamos?

Siempre ha habido problemas de vivienda y siempre ha sido caro, pero antes compensaba. Ahora ya no compensa. Creo que el momento más acuciante fue en el año 2018, 2019... Y ya después de la pandemia está siendo otro nivel.

Entiendo que aunque sea un problema grave, los trabajadores no vendrán a Comisiones Obreras a quejarse por la vivienda.

No, nosotros planteamos el problema de la vivienda como uno estructural cuando negociamos los convenios y en nuestras campañas, pero las quejas a nosotros van en torno a los que les podemos ayudar a resolver.

¿Cuáles serían algunos ejemplos?

Haría una recopilación diferenciando el inicio de la temporada, en medio de la temporada y al final. En cuanto al inicio de temporada, tenemos muchísimas faltas de llamamiento, lo cual nos sorprende, porque se trata como un despido. Nos sorprende que las empresas tengan tanta necesidad de trabajadores y luego no llamen a los que ya tienen asegurados que pueden volver.

¿Por qué cree que está pasando esto?

No lo sé, nos parece muy extraño. Siempre hemos pensado en esa dicotomía de que las empresas tengan tanta necesidad de contratar a personal y que luego quieran escoger a los trabajadores para que sean solo los jóvenes, guapos y estupendos los que trabajen para ellos. Aquí también se hace mucho el robo de plantillas... Pero todavía no tenemos una respuesta de por qué suceden estas cosas. A algunos les ha pasado que al principio se les ha hecho el contrato, pensando que no tenían otra opción, y luego prescinden de las personas que no eran del perfil ideal que querían. Este año además, hay más excedencias que otros años. Cada año gestionamos más excedencias, sobre todo por el tema de la vivienda. En este sentido, algunos empresarios tienden una trampa: hay muchas empresas que ofrecen vivienda, pero cuando una persona ya no les interesa, les dicen que este año no les pueden ofrecer esta estancia. Entonces la persona dice que no puede ir y hacen una baja voluntaria. Cuando nos preguntan y están asesorados, les decimos que ellos tienen que aceptar el trabajo. El tema de la vivienda, si se lo han ofrecido otros años, es un derecho. Para nosotros es importante que si la vivienda la ofrecen como parte del salario o que se pudiera recoger como retribución en especies, que se recoja en un contrario y que tenga unas garantías para que no se use como una moneda de cambio.

Nos sorprende que las empresas tengan tanta necesidad de trabajadores y luego no llamen a los que ya tienen asegurados que pueden volver. Ana López — Secretaria de organización de CCOO en Ibiza y Formentera

¿Entonces lo pueden reclamar aunque no conste en el contrato?

Mucha gente no tiene la capacidad jurídica para hacerlo y a veces es más caro pagar el abogado. Los afiliados no tienen problema, porque la parte jurídica la tienen cubierta.

En medio de la temporada, ¿qué consultas les llegan?

Ahora nos llegan cuestiones que nos preocupan a lo largo del año, que son las propias de la actividad laboral. Son muchos los casos de personas que nos vienen y nos dicen que no están bien en el trabajo. Nos preguntan qué pueden hacer cuando sufren acoso. Siempre tratamos el tema del acoso laboral con mucho respeto. Desde la asesoría siempre les pedimos que todo esté bien justificado y bien demostrado. Además, se debe abrir un protocolo de acoso, en las empresas que lo tengan, o abrir el canal de denuncias, que tienen obligatoriamente. Entonces, les ayudamos a que hagan los trámites y les asesoramos para que se investigue antes de cualquier otro trámite. Una vez acabado ese proceso, la empresa toma la decisión de si es o no acoso, y ya se mira si se denuncia a inspección o si se denuncia judicialmente.

¿Cómo se puede identificar el acoso laboral?

Cualquier persona que esté trabajando y que se encuentre con que su jefe la insulta, la trata mal, que les falten al respeto o que les obliguen a hacer horas extras, obligándoles cuando no quieren hacerlas. Nos llegan muchísimos casos así.

¿Cómo aportan las pruebas, normalmente?

Cuando lo tienen por escrito o con testigos.

¿Qué otros problemas les hacen llegar?

Estamos recibiendo bastantes consultas explicando que le han bajado las horas y que les dicen que no hay trabajo. Este año es la primera vez que nos pasa esto. Les recordamos que esa es una modificación sustancial de las condiciones y que no lo pueden hacer. Quizás les bajan las horas de 40 a 25 o les intentan dar vacaciones. No pueden hacer eso. Han venido ya bastantes trabajadores en estas condiciones.

¿Desde el sindicato se ha podido consultar a las empresas sobre por qué ocurre esto?

En verano no hay una mesa de diálogo social convocada, pero será un tema que trataremos en la siguiente.

¿Hay algún consejo sindical que recomiende a todo el mundo por igual?

A todos los trabajadores les recomiendo que estén asesorados, que estén organizados y que estén afiliados. Al sindicato que quieran, pero que lo hagan, porque cuando estás organizado te enteras de las cosas, de por qué pasan y se pueden pedir explicaciones de forma más formal y justa.

¿Es cada vez más necesaria esta labor organizativa?

Yo la veo imprescindible. En los últimos años, desde los sindicatos intentamos luchar contra el individualismo y el deterioro que nos intentan hacer [a los propios sindicatos]. Pero es imprescindible que la gente, aunque teletrabaje, tenga la facilidad de organizarse y de poder ver qué pasa en su empresa a nivel colectivo. Para eso es imprescindible que haya actividad sindical, delegados sindicales, representatividad y que haya una comunicación directa entre todos, con asambleas o como se pueda.

¿Cuáles serían algunas cosas que debería evitar un trabajador antes de aceptar un trabajo?

Lo principal es que evite cobrar en negro. En las entrevistas de trabajo hay que preguntar por las condiciones, aclararlas en un principio y que queden reflejadas en un contrato. Además, cualquier acuerdo al que se llegue de manera individual, que pase por la representación sindical para darle validez legal.

¿Os encontráis mucho con que hay mejoras que se aplican a nivel individual que luego no se trasladan al resto de la plantilla?

Sí. El pacto individual, cuando hay representación, no debería existir. No tienen validez legal, en la teoría y deben poder ser integrados para el resto.

En cuanto al problema de trabajar en negro, ¿os han llegado muchos casos de personas que aún no disponen de papeles que trabajan en estas condiciones?

Muchos no, afortunadamente, pero sí que llegan. Sobre todo en los sectores de la construcción y del servicio doméstico.

¿Hay algún otro problema que quiera destacar?

El tema del uso de viviendas cuando estás de baja, porque también nos han llegado demasiados casos. Hay trabajadores que vienen con el problema de que están de baja y la empresa les pide que se vayan. Nos preguntan qué pueden hacer, qué alternativas tienen. Por eso es muy importante que las viviendas formen parte, legalmente, del salario. Entiendo que es un contratiempo para la empresa, pero ¿cómo se puede echar a una persona que está enferma? Más teniendo en cuenta que habrá casos donde se habrán puesto de baja por enfermedades laborales. Nos han llegado casos de camareras de piso que, para mí, están fuera de sospecha de que son contingencias del trabajo.

¿Hay más bajas que antes?

Notamos que hay un mal uso por parte de las mutuas, que no absorben las verdaderas enfermedades profesionales o accidentes profesionales, derivándolos siempre a la seguridad social. Esto es muy grave. Los afiliados que tienen la capacidad de venir a asesorarse, delegados y sindicalistas, sí que les podemos hacer el trámite del cambio de contingencia o, por lo menos, lo intentamos defender y pelear.

¿Cómo se defiende esto? ¿A nivel judicial?

Primero haces la reclamación a la seguridad social por el cambio de contingencia y luego, puesto que suelen responder de manera negativa, continuas en el proceso judicial. Tenemos bastantes casos, sobre todo de mujeres: muchas camareras de piso, limpiadoras, etc.