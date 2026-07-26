Cáritas atiende esta temporada a más de mil personas de todas las nacionalidades: "Hay personas que vienen a Ibiza con muchas dificultades para pasar el verano"

La afluencia de gente en busca de ayuda en Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera se mantiene igual que en los dos o tres últimos veranos, según Gustavo Gómez, coordinador de la entidad. "Muchas son personas que en gran parte tienen trabajo, pero que tienen dificultades para asumir todos los gastos de vida de la isla". "Esto lleva ya un tiempo", advierte.

Aparte de la ayuda que ofrece la entidad, Gómez apela a la "responsabilidad individual": "Hay personas que vienen aquí sin un objetivo fijo, incluso a nivel laboral, que también recurren a Cáritas porque necesitan vivir en el día a día. La isla en verano propicia eso: temporeros o incluso gente que viene 'a ver qué pasa'. Que si sale algo, bien, pero a veces vienen sin contacto laboral, sin un sitio fijo donde quedarse...". Gómez lamenta que se topan de pleno con la realidad de la isla: "Tienen que recurrir a Cáritas y a otras instituciones. No es un perfil en el que nos queramos enfocar, pero pedimos a la gente que tenga un poco de responsabilidad personal".

Gente de todas las nacionalidades

Gómez explica que desde el 1 de mayo han atendido a 1.060 beneficiarios en todos los programas, "sobre todo en el de acogida en Ibiza y las parroquiales". De entre todos ellos, 174 personas han acudido por primera vez a la entidad.

"Hay discursos que pretenden influenciar para mal, pero hay personas de todos lados que usan este espacio: tanto de Ibiza como de otros sitios de España y de otras nacionalidades", asegura Gómez. "Las personas que vienen de fuera tienen más dificultades y menos recursos en los que poder apoyarse. Pero por desgracia también hay españoles e ibicencos que lo pasan mal, incluso en pleno verano con tanto trabajo... Y para eso estamos".

El 42% de las personas que acuden a Cáritas lo hacen por primera vez y estos tipos de perfiles se incluyen en este porcentaje: "La isla es un caldo de cultivo de personas que entran y salen, mucho más, seguramente, que en otras Cáritas de la Península. Hay personas que vienen a Ibiza con muchas dificultades para pasar el verano. Después de la temporada turística salen y se van a la Península, a buscarse la vida a otro lado", asegura Gómez. "También hay personas a las que llevamos atendiendo años y que no consiguen salir de sus situaciones de dificultad", añade el coordinador.

Otras dimensiones de la exclusión

"El problema de la vivienda es el más preocupante, pero hay otros que subyacen", comenta Gómez: "Hay otras dimensiones de la exclusión, como la salud mental. No solo hay personas que necesitan ayuda a nivel sanitario. La vivienda, la situación laboral y de vida en un espacio no adecuado... La gente sufre por estas dificultades, sobre todo cuando no pueden ofrecerles un espacio adecuado a sus hijos o cuando no saben dónde van a dormir esta noche. Todo eso castiga a la salud mental", asevera.

Por su parte, cree que hace falta un enfoque "integral" para que se abarque todo: "La salud mental es una pescadilla que se muerde la cola. Si una persona está sola, no tiene con quién compartir esa desazón personal y puede llegar a pensar que sirve para poco, porque hoy en día en nuestras sociedades, si no tienes dinero, parece que eres poca cosa".

El centro de acogida de mujeres

Cáritas, el 7 de julio en rueda de prensa, adviertía de que el centro Nazaret, que atiende a mujeres en situación vulnerable y sus hijos, se encontraba en una situación de ocupación máxima y que no contaba con una ayuda económica específica para su gestión. En este sentido, Gómez destaca que el Consell insular se puso en contacto con la entidad para "abordar el tema" y "apoyar" en el día a día del centro. De esta manera, desde Cáritas les enviaron los números de los costes del centro y los técnicos "están haciendo el estudio y unos presupuestos, para ver qué son capaces de ofrecer de aquí a medio año", explica el coordinador.

"Nosotros no podíamos hacer otras actuaciones de acompañamiento con las mujeres que estaban en el centro, porque no hay recursos: solo una trabajadora social compartida con todos nuestros programas", lamenta Gómez: "Son mujeres que necesitarían que se les hiciera un acompañamiento más personal. Veríamos más éxitos y conseguiríamos más cosas con ellas".

En este sentido, el Consell destaca que "la competencia de acogida y de albergues es de competencia municipal y es bajo ese concepto por el que pueden hacer derivaciones para personas vulnerables que necesiten un recurso en algún momento en concreto". Pero destacan que para personas que son víctimas de violencia de género "es diferente": "Este tema es competencia del Consell, y todas las mujeres que acuden, bien por sus medios o bien derivadas de cualquier otro servicio, son perfectamente atendidas por la Oficina de la Dona del Consell de Eivissa que, además, tiene un recurso propio".

Respecto a la financiación, el Consell asegura: "Ya se habló con Cáritas y ellos saben que para las subvenciones de este año en materia de Bienestar Social habrá un epígrafe específico de atención a mujeres a la que la entidad podrá acogerse por la actividad que desarrolla en este centro Nazaret".