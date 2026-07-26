El humo de los incendios de Castellón llega a Ibiza

Por segundo verano consecutivo, los incendios forestales ponen en jaque a todos los sistemas de alertas, aunque en esta ocasión con una virulencia nunca vista. En esta ocasión, el humo de la Península llega hasta Ibiza desde la localidad castellonense de La Vall d'Uixò y desde alguno de los fuegos localizados en territorio francés. Así se muestra en unas imágenes tomadas desde el barrio de Can Bonet, en Sant Antoni. Según el autor de las fotografías, se percibe olor a quemado en el ambiente.

El humo de los incendios de la Península desde Can Bonet / J.M.L.R.

Este incendio ha provocado hasta el momento 16.000 evacuados en 18 municipios diferentes y ha quemado ya unas 4.300 hectáreas y su perímetro supera ya los 40 kilómetros. La alcaldesa de La Vall d'Uixò, Tania Baños, ha ganado notoriedad por haber descrito a las últimas horas como "la peor noche de nuestra historia" en un mensaje emitido en sus redes sociales.