Los hoteles de Ibiza y Formentera ingresan un 7,4% más por habitación en el mes de junio

Los hoteles de Ibiza y Formentera elevaron durante el pasado mes de junio tanto sus ingresos por habitación disponible como el precio medio cobrado a sus clientes, aunque la evolución fue muy distinta dependiendo de la categoría del establecimiento. El crecimiento se concentró en los establecimientos de cinco y tres estrellas, mientras que los de cuatro registraron un ligero retroceso respecto al mismo mes del año anterior.

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) alcanzaron en junio una media de 177,1 euros en el conjunto de los hoteles pitiusos, 12,2 euros más que los contabilizados en junio de 2025, lo que representa un incremento interanual del 7,43%, según los datos que acaba de publicar el Instituto de Estadística de las Illes Balears (Ibestat). El RevPAR mide el rendimiento económico de los establecimientos hoteleros, ya que relaciona los ingresos obtenidos por el alojamiento con el conjunto de habitaciones disponibles, estén ocupadas o no. Su evolución depende tanto del precio al que se comercializan las habitaciones como del nivel de ocupación alcanzado.

El avance de los ingresos durante junio fue prácticamente paralelo al de la tarifa media diaria (ADR). El precio medio de las habitaciones ocupadas se situó en 213,3 euros, frente a los 198,4 euros del mismo mes de 2025. Los hoteles cobraron de media 14,9 euros más por habitación, en términos interanuales (+7,52%).

El lujo supera los 447 euros diarios

La tarifa hotelera media pitiusa se mantuvo, además, por encima del conjunto del archipiélago balear, donde el ADR se situó en 173,4 euros, 39,9 euros por debajo de los 213,3 euros de Ibiza y Formentera. No obstante, el incremento interanual balear fue algo más intenso: los precios aumentaron un 8,82%.

Los hoteles de cinco estrellas fueron los que obtuvieron mayores ingresos por habitación disponible y los que aplicaron las tarifas más elevadas. Su RevPAR ascendió en junio a 338,6 euros, frente a los 312,3 euros del mismo mes de hace un año, con un crecimiento interanual del 8,42%. Nunca se obtuvieron tantos ingresos por habitación en estas islas en un mes de junio.

Evolucion de la tarifa media hotelera en junio. / D.I.

El incremento de los ingresos de los establecimientos de lujo estuvo acompañado de un aumento todavía mayor de sus precios. La tarifa media diaria de los cinco estrellas llegó a los 447,9 euros, después de subir 40,1 euros respecto a los 407,8 euros del año anterior, un alza del 9,83%. Su tarifa media diaria, de casi 448 euros, más que duplicó la de los establecimientos de cuatro estrellas y superó en alrededor de 280 euros la aplicada por los de tres estrellas.

Leve descenso en 4 estrellas

La evolución fue distinta en los hoteles de cuatro estrellas, la única categoría en la que descendieron levemente tanto los ingresos como los precios. El RevPAR se situó en 173,1 euros, un euro menos que los 174,1 euros contabilizados en junio de 2025. La caída interanual fue del 0,57%.

También disminuyó ligeramente la tarifa media diaria, que pasó de 202,9 a 201,8 euros. Los establecimientos cobraron de media 1,1 euros menos por habitación ocupada que un año antes, lo que representa un retroceso del 0,5%. La práctica coincidencia entre el descenso de ambos indicadores refleja una situación de estabilidad, pues tanto los precios como los ingresos permanecieron prácticamente congelados respecto a junio de 2025.

Los establecimientos de cuatro estrellas presentaron, además, un RevPAR muy similar a la media del conjunto del sector. Sus 173,1 euros por habitación disponible quedaron ligeramente por debajo de los 177,1 euros contabilizados entre todos los hoteles de Ibiza y Formentera.

Los 3 estrellas lideran la subida de precios

Los hoteles de tres estrellas protagonizaron el mayor incremento porcentual de la tarifa media diaria. El ADR alcanzó los 167,3 euros (a seis euros del de los cuatro estrellas), frente a los 150,4 euros de junio del año pasado, un aumento de 16,9 euros por habitación (+11,25%).

Sus ingresos por habitación disponible también aumentaron, aunque de forma más moderada. El RevPAR se situó en 139 euros, 8,2 euros por encima de junio de 2025 (+6,33%). La diferencia entre la evolución de los precios y la de los ingresos fue especialmente marcada en esta categoría. Aunque los hoteles de tres estrellas elevaron sus tarifas más de un 11%, sus ingresos por habitación disponible crecieron algo más de un 6%. Esta evolución sugiere que el encarecimiento de las habitaciones no se trasladó íntegramente al rendimiento final de los establecimientos y pudo estar acompañado de una reducción de la ocupación.