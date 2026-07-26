Fondeos, vertidos y calentamiento del mar: ocho años de protección no frenan las amenazas a la posidonia de Ibiza

Amics de la Terra advierte de que las praderas de posidonia de Ibiza y Formentera continúan amenazadas, pese a los avances logrados desde la aprobación, hace ocho años, del Decreto 25/2018 para la conservación de la Posidonia oceánica en Baleares.

La organización ecologista considera en un comunicado que la normativa ha sido "un acierto" y que las medidas de protección y restauración "están dando resultados". Sin embargo, sostiene que no serán suficientes sin un cambio de rumbo que permita reducir la presión náutica, mejorar la gestión de las aguas residuales y afrontar el calentamiento del Mediterráneo.

La situación de Ibiza en alerta crítica

Aunque los datos oficiales muestran una cierta estabilidad de las praderas de posidonia en el conjunto de Baleares, la entidad alerta de que la situación en Ibiza sigue siendo crítica, especialmente en el litoral suroeste. La isla soporta una de las mayores presiones de fondeo del Mediterráneo, denuncia.

Como ejemplo, recuerdan que el servicio de vigilancia realiza más de 10.000 actuaciones al año y que alrededor del 10% de las embarcaciones inspeccionadas están mal fondeadas, según los datos aportados por la organización. En estos casos, se obliga a los barcos a desplazarse y se puede levantar un acta, pero Amics de la Terra recuerda que el daño sobre la planta ya se ha producido.

A esta presión se suman los vertidos de aguas residuales sin depurar, productos químicos, plásticos, aceites y salmuera de las desaladoras. Los ecologistas relacionan estos problemas con unas infraestructuras de saneamiento insuficientes y con un modelo turístico que no tiene en cuenta la capacidad de carga de Ibiza.

La deficiente depuración también estaría detrás de algunos episodios de proliferación de algas y de la aparición de aguas verdes y turbias en diferentes puntos de la costa durante el verano, con consecuencias para el medio ambiente y la calidad de las aguas de baño.

El calentamiento global

Otra de las principales amenazas es el aumento de la temperatura del mar. Amics de la Terra recuerda que en 2025 se superaron los 30 grados en algunos puntos, por encima de los 28 grados que la entidad señala como límite de supervivencia de la planta.

La organización recuerda que la posidonia es esencial para Ibiza: produce oxígeno, sirve de refugio para numerosas especies, contribuye a la formación de arena y protege las playas frente a la erosión. Además, las praderas situadas entre Ibiza y Formentera forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1999.

Amics de la Terra reclama que se refuerce la vigilancia en todo el litoral de Ibiza, que se mejoren las infraestructuras de depuración y que se preste especial atención a las áreas marinas incluidas en la Red Natura 2000. «Sin un cambio de rumbo, la protección no será suficiente», advierte la organización.