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Història: L’èxit de la família d’un corsari
La nissaga dels 'Miqueleta' exemplifica com el corsarisme eivissenc del segle XVIII podia afavorir l'ascens social: Josep Ferrer Torres acumulà riquesa amb les captures marítimes, mentre el seu fill, el canonge Josep Ferrer Arabí, invertí en propietats, modernitzà l’agricultura a l’illa i deixà una valuosa obra documental de gran abast
Felip Cirer
És conegut de tots que el corsarisme que desenvoluparen molts d’eivissencs a les darreries de l’Edat Moderna, va permetre que alguns aconseguissin alguna fortuna que invertiren en la compra de cases i d’hisendes. Vegem l’exemple d’un corsari que amassà una considerable riquesa.
NO TOT FOREN ÈXITS. Però com sabem, la història és dels guanyadors i poc es parla dels que no tengueren fortuna exercint el cors. Hi ha documents que parlen de gran quantitat d’homes que vells, mutilats... deambulaven pel port pidolant una almoina o elevant documents adreçats a la corona demanant una pensió com a recompensa pels seus serveis a la marina. Viudes que quedaven en la més gran de les misèries. Aquestes persones no han passat a les pàgines de la història.
LA NISSAGA DELS MIQUELETA. Un dels corsaris eivissencs que destacaren en el segle XVIII és Josep Ferrer Torres Miqueleta, del que Macabich diu que fou batejat el juliol de 1730 a l’església de la Marina, fill de Miquel Ferrer Torres i d’Isabel Torres Prats. El pare tenia l’ofici de calafat.
Morí el 1801, a la parròquia del Salvador. Era casat amb Josepa Arabí Marí. Cal apuntar que el llinatge Arabí era el segon d’Antoni Riquer Arabí; el més famós dels corsaris eivissencs, que apresà el ‘Felicity’, la gesta del qual es va immortalitzar amb el monument als Corsaris del port d’Ibiza; els Miqueleta eren cosins germans de Riquer. Fou enterrat a l’església de Sant Domingo.
Sabem que el 1761 el comte de Croix, governador d’Ibiza, sortí de l’illa a bord del vaixell del patró Josep Ferrer Miqueleta. El 1780 els dos xabecs d’Antoni i Josep Ferrer Miqueleta (eren germans?) apressaren un vaixell suec amb un carregament de blat, sense els papers i no tenir clara la derrota que havia de dur, per la qual cosa el portaren al port d’Ibiza i s’aplicà l’ordenança de cors, amb els beneficis corresponents.
Que el corsarisme fou un negoci ben lucratiu per Josep Ferrer, ho tenim en el fet que posseïa un esclau moro que residia a la hisenda que tenia al poble de Sant Jordi, que rebia el nom del seu propietari, can Miqueleta, vora el cap de llevant de la pista de l’aeroport, que encara avui mantén el mateix nom. Aquesta informació la dona Joan Planells Ripoll, que resseguint les matrícules parroquials d’entre 1785-1790, documenta almenys 34 persones esclaves i 28 propietaris d’esclaus, entre ells, Josep Ferrer Miqueleta. Fou un dels últims posseïdors de l’illa i també d’Espanya, ja que l’esclavitud començà a abolir-se a partir de 1820.
Pel mateix temps, ambdós patrons, amb els seus xabecs ‘Santa Teresa de Jesús’ i ‘Jesús, Maria y José’, apressaren una embarcació danesa amb un carregament de contraban. Es trobaven patrullant per les costes d’Ibiza a la cerca d’una galiota de moros que feia el cors per les costes de l’illa. Totes aquestes preses varen tenir la seua recompensa, que va saber invertir en importants béns.
El matrimoni d’aquest corsari amb Josepa Arabí va tenir alguna filla, de les quals s’ha perdut el rastre. Diferent és el cas dels tres fills que el corsari Miqueleta va tenir amb la seua segona esposa, que són Josep, Joan i Agustí Ferrer Arabí.
Els tres fills, i com a mostra de l’ascens social, deixaren la Marina, on havien nascut, i compraren cases a Dalt Vila.
Com que el nostre protagonista d’avui és el major, el deixarem per al final. Joan Ferrer Arabí tengué diversos càrrecs a Hisenda i el de Registrador d’Hipoteques i, finalment, fou cap del Resguard de Rendes, antecedent del cos de Carrabiners, creat el 1829. Joan Ferrer es casà amb Josepa Oliver Planells. D’entre els fills d’aquest matrimoni destaca Irene Ferrer Oliver, que fou l’àvia d’Isidor Macabich i que fou qui el crià per incapacitat de la mare i que sempre li dedicà els més alts elogis. Un altre fill, Josep Ferrer Oliver es casà amb Carolina Wallis Valls i va tenir dues filles; la segona, Vicenta, es casà amb l’advocat i arqueòleg Joan Roman Calbet. Un fill d’aquest matrimoni, Carles Roman Ferrer fou l’hereu de la hisenda de Fruitera, de la qual en parlarem unes línies més avall.
El germà petit dels Ferrer Arabí fou l’advocat Agustí Ferrer Arabí (1776-1853), casat el 1809 amb Isabel Cirer Tur. Aquest matrimoni tengué Josep Ferrer Cirer, també advocat i assessor de Marina, que fou qui va dur la impremta a Ibiza i creà El Ebusitano, el primer periòdic d’Ibiza. Josep es casà amb Antònia Saldanya Riquer i tengueren dos fills, el fill mascle, Ricard, morí molt jove i quedà Victorina (1846?), l’escriptora romàntica de més nomenada que ha donat Ibiza.
EL CANONGE ‘MIQUELETA’. El fill major del patró i corsari Josep Ferrer Torres Miqueleta fou Josep Ferrer Arabí, del que l’historiador Josep Clapés en la seua obra ‘Biblioteca Ebusitana’, diu que va néixer el 19 de març de 1770. Estudià llatinitat a Ibiza i sent tonsurat, acudia a les funcions del cor de la catedral i al rosari cantat que cada dia sortia de l’església de Santa Maria (avui catedral) per espai de més de dos anys quan tenia uns 15 anys. Cursà els tres anys de Filosofia i els tres de Teologia al seminari de Barcelona. Fou encarregat de defensar les conclusions generals d’aquestos estudis, diu que amb lluïment. També fou membre de l’Acadèmia de sagrada escriptura i història eclesiàstica establerta en aquell seminari. Les seues capacitats varen fer que fos passant de seminaristes (el que preparava els exàmens dels que havien d’examinar-se). El 1795 es graduà de batxiller en Filosofia i es llicencià en Sagrada Teologia a Palma. El 1796 fou ordenat sacerdot a Ibiza quan tenia 26 anys.
Eclesiàsticament, va tenir diversos càrrecs a la diòcesi d’Ibiza: entre 1796 i 1801 fou coadjutor de Sant Cristòfol. Des de la divisió eclesiàstica de 1785, Sant Cristòfol era una ajudantia de la parròquia de Sant Pere, amb seu a la catedral i que atenia els voltants de la ciutat d’Ibiza. Com que no tenia temple propi, els feligresos acudien a l’església del monestir de Sant Cristòfol, més coneguda com de les Monges Tancades. Fou regent també de les parròquies de Sant Jordi i de Sant Francesc de Paula, per malaltia dels titulars; a més de capellà castrense i notari extraordinari del Sant Ofici.
Entre 1808 i 1818 fou coadjutor de la parròquia de Sant Pere; que en aquell moment tenia la seu a la capella Fonda de la Catedral d’Ibiza i atenia els habitants de l’interior de les murades.
El 1818 fou designat canonge curat de la catedral d’Ibiza i també acumulava la plaça de rector de la parròquia de Sant Pere, càrrec inherent al de canonge curat. El 1825 fou vicari general quan substituí Lapuerta, que sembla que era d’idees més avançades que el prelat; però el seu substitut, Miqueleta, no passava tampoc per absolutista. Com a procurador de la Comunitat de Preveres de Santa Maria, va fer la capbrevació dels censals i rendes de l’església d’Ibiza, treball que va merèixer grans elogis per part del bisbe Felipe González.
Quan González Abarca fou traslladat a Santander el 1829 i fins l’entrada del bisbe Carrasco Hernando (1832), Miqueleta fou el vicari capitular.
Era un home de gran prestigi entre la societat eivissenca i tots recordaven que fou dels primers que introduïren avenços en l’agricultura, com recordava el bisbe González Abarca. Morí exercint aquest càrrec el 24 de novembre de 1841.
COMPRA DE DIVERSOS BENS. Josep Ferrer Miqueleta adquirí diverses propietats. Aquí es pot apuntar la casa senyorial de l’actual carrer de Pere Tur, número 9, al final del carrer, en la pujada al Seminari (aleshores, era carrer de Sant Vicent), compra que efectuà a Mn. Isidor Prats el 1808, personatge desconegut. També adquirí la casa del número 1 del carrer de la Soledat (abans del Cementeri), que la comprà als dominics i que l’heretà el nebot del canonge, Josep Ferrer Cirer.
També adquirí la hisenda de Fruitera, a Santa Gertrudis, que a la seua mort foren heretades pel seu nebot Josep Ferrer Oliver (1813-1875), fill d’Agustí i casat amb Carolina Wallis Valls.
D’aquella hisenda de can Miqueleta de Sant Jordi, que hem esmentat abans, el bisbe González Abarca, la posa com exemple d’innovadores tècniques, diu que hi ha 20 exemplars de bous i vaques que a més del rendiment que donen, fertilitzen el camp. Fa constar que pertanyia al canonge Miqueleta i que la hisenda havia estat comprada pel seu pare, però que Ferrer havia posat en funcionament les millores. Del seu avi patern va heretar una feixa del Prat (no es diu si del prat de Vila o del prat de ses Monges).
El bisbe González Abarca també esmenta en la seua carta pastoral que cal aprofitar les aigües sobrants de fonts i cita les de sa Fontassa i la que baixa bona part de l’any pel pont de Fruitera i apunta que feia poc que havia estat adquirida pel canonge Miqueleta. Sembla que Fruitera era a començament del segle XIX una hisenda de gran extensió i no gaire ben atesa, cosa que va permetre que Miqueleta aplicàs els seus coneixements de noves tècniques agràries, aprofitar aquelles aigües i posar en funcionament dos horts. Carles Llobet dona a conèixer un document familiar redactat pel canonge que porta el títol de ‘Caudal empleado en mejorar la hacienda de Fruitera comprada por dos mil novecientos pesos, desde el 1 de octubre de 1818’, que recull tots els avenços practicats fins a 1834, redactat per Josep Ferrer.
MILLORES EN L’AGRICULTURA. El canonge Miqueleta fou un dels millors introductors de la nova manera de l’agricultura en les seues hisendes. El seu descendent Carles Llobet Roman apunta que incorporà diverses millores i una d’elles, apunta, el cultiu del cotó.
Seguia Josep Ferrer els consells que donava el bisbe González Abarca sobre les modernitzacions a incloure als cultius d’Ibiza, que es posa de manifest en la Carta Pastoral de 1819.
Després de diverses recomanacions sobre temes espirituals, el bisbe dedica bona part de la Carta a incitar els mossènyers a fomentar entre els feligresos noves tècniques agrícoles. Explica els recents treballs que s’havien fet a Buscastell per poder aprofitar les aigües des Broll, habilitant parets i amb terraplans, omplir de terra aquestes feixes. Apuntava també els 150 horts que s’havien preparat a Sant Miquel, regats amb aigües subterrànies. També els formenterers havien realitzat cultius de vinya emparrada. L’origen asturià del prelat el fa inclinar-se per l’ús de bous per llaurar els camps, ja que són més barats que les mules, llauren a més profunditat i els seus excrements fertilitzen la terra. Parla d’aprofitar les aigües i entre elles apunta sempre la font de Fruitera.
RENDES DE LA CATEDRAL. Un dels treballs més importants que desenvolupà el canonge Miqueleta fou la redacció per encàrrec del bisbe Felipe González Abarca, de les finques urbanes i rústiques, de la Catedral i que foren desamortizades. No s’apunten les urbanes, de la Vila i de la Marina, pel seu poc valor. El manuscrit du el títol de ‘Idea de todos los Fundos que en el día posee la Santa Catedral de Ibiza, ordenada por su Canónigo Curado D. Josep Ferrer Arabí, en el año 1825, por disposición de su Obispo, Ilmo. Sr. Fr. Felipe González Abarca, en Santa Visita’. Les hisendes són: hort de les Ànimes, ca na Palava o sa Sénia Nova i Ca n’Obrador o can Barceló, les tres del poble de Jesús; Can Ric de Forca i can Manyà de Forca, les dos de Sant Rafel de sa Creu; Can Bassetes, Cas Ramons i Cutella, de Santa Gertrudis; Can Guillemó, es Secorrat i Can Tanca o can Rova, a Sant Antoni i Can Joaní, a Sant Mateu.
A tots aquestos bens caldria afegir les propietats dels dominics i de les Monges Tancades, que eren també ben considerables i que per les lleis de desamortitzacions, passaren a mans privades, moltes d’elles a famílies descendents de patrons que es dedicaren al cors.
Marí Cardona apunta que a l’Arxiu de la Pabordia hi ha onze gruixuts volums, que entre tots sumen la quantitat de3.425 pàgines i diu que per redactar-les necessità consultar molta documentació: capbreus antics, innombrables actes notarials, visitar personalment les terres que pertanyien al capítol i heretades de la comunitat de preveres de Santa Maria... una tasca impossible de quantificar la seua importància. Dos volums són el ‘Capbreu dels censos i rendes de la Catedral d’Ibiza’ (1816). Vuit són els dedicats a ‘L’Estat i notícia exacta de tots els censos de la Parroquial de Santa Maria, ara Catedral’ (1824). L’últim és ‘Totes les heretats de la Catedral d’Ibiza’(1825).
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