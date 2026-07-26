Efecto champán en Ibiza: La renta per cápita supera en un 20% la anterior al covid

El consumidor de Ibiza notó, y de qué manera, la espectacular recuperación económica posterior a la pandemia de covid-19, ya que la renta bruta per cápita aumentó en alrededor de un 20% entre 2019 y 2023, último año con información disponible. Según indican los datos disponibles en el Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat), la subida de esta isla se queda incluso corta en comparación con la que experimentaron los formentereses. Así, los habitantes de Formentera elevaron sus ingresos un 30,6% en la comparación entre estos dos años.

Este gran dinamismo económico, que se puede encuadrar dentro del efecto champán debido al frenesí con el que aumentó el turismo con el fin de las restricciones sanitarias, tuvo repercusiones más o menos acentuadas según el municipio del que hablemos. De esta manera, el territorio que más mejoró en este indicador fue Sant Josep, sus residentes vieron crecer sus ingresos en un 22,5%. En segunda posición se quedó Santa Eulària, con un 21,8%. Los aumentos de Sant Joan y Sant Antoni fueron ligeramente menores y alcanzaron el 20,9% y el 19,3%. Cierra la lista la capital de la isla, cuyos residentes tuvieron que conformarse con una subida del 16,4% en sus rentas que se queda un escalón por debajo de los demás municipios.

Sant Josep adelanta a Ibiza

Estas variaciones cambian el mapa de la isla de cuáles son los lugares con mayores ingresos. De esta manera, Ibiza era la líder de las Pitiusas en 2019 con una media de 18.347,35 euros anuales; pero el crecimiento más rápido de Sant Josep la desplazó del puesto de honor en 2023 por una diferencia de 487,76 euros. Ese año, Sant Josep tuvo unos ingresos medios de 21.850,10 euros por los 21.362,34 de la capital. Las siguieron Santa Eulària, con 20.381,35 euros; Sant Antoni, con 18.722,14; Formentera, con 18.182,13 y Sant Joan, con 16.843,16 euros.

Por lo que respecta al municipio con menos renta per cápita el año anterior a la pandemia, Formentera; limó la amplia brecha que le separaba de Sant Antoni, que ocupó la cuarta posición en la tabla de ingresos en 2019 y 2023. Así, al principio de este periodo, el formenterés promedio percibió el 88,7% de la renta de un portmanyí y al final, ingresó el 97,1%. Este progreso dejó a Sant Joan en el farolillo rojo como el territorio de las Pitiüses cuyos habitantes dispusieron de menos renta en 2023 y ocupó la anteantepenúltima plaza a nivel autonómico.

Subidas por encima de la inflación

El triunfalismo que se desprende del crecimiento de las cifras del Ibestat queda reforzado porque han subido por encima de los niveles de inflación nacionales año tras año durante ese periodo. Así que se puede decir que los ibicencos y formentereses eran más ricos en 2023 de lo que lo eran cuatro años antes.

Por otra parte, la base de datos del Ibestat proporciona información desagregada sobre de dónde proceden los ingresos de cada uno de los municipios en 2023. Aunque la estructura es similar entre todas las zonas, se pueden extraer algunas conclusiones interesantes. Para empezar, Formentera fue el lugar en el que las rentas de la propiedad ocuparon una proporción más elevada, que llegó al 13,2% del total.

Los habitantes menos dependientes de este apartado fueron los de Sant Antoni, donde el porcentaje se quedó en el 7%. Dado que la media balear en esta fuente de ingresos alcanzó esta última cifra, se puede decir que los pitiusos fueron en 2023 de los que más renta percibieron por sus propiedades en relación al total.

Menos prestaciones sociales

Además, los habitantes de Ibiza y Formentera fueron menos dependientes que la media autonómica de prestaciones sociales, puesto que todos los municipios se quedaron por debajo del 15,2% de promedio. De esta manera, los residentes en Formentera fueron los que menos recurrieron a transferencias de instituciones públicas y tan solo representaron el 10,9% de sus ingresos. Los de Sant Antoni lideraron la estadística con un 13,6%.

Por otra parte, la partida más importante en la renta de los pitiusos fue la de remuneración de asalariados, que representó entre el 40,6% de cota mínima, de los vecinos de Sant Joan, y el 49,8% de máxima, dato que aportaron los residentes en Vila. En este apartado, se puede apuntar que los habitantes de Ibiza y Formentera dependen en menor medida de sus sueldos que los del conjunto de la Comunitat Autònoma, ya que la media del archipiélago llegó al 47%. De hecho, además de Vila, solo Sant Antoni supera esta estadística, puesto que los salarios supusieron el 48,3% de los ingresos de los vecinos del municipio.

Finalmente, se debe mencionar que estas cifras son solo un promedio, por lo que no tienen en cuenta las desigualdades entre consumidores con más y menos renta y las que existan entre las diferentes fuentes de ingresos. Además, en dos economías tan abiertas al exterior como Ibiza y Formentera, la renta bruta per cápita podría ajustarse menos fielmente al gasto que realizan los residentes en la economía local. Sin embargo, hay una corriente bastante extendida dentro de los expertos en economía que prefieren este indicador al del PIB para conseguir una medida más exacta del bienestar de una sociedad. Es el caso de Naciones Unidas, que lo tiene en cuenta para calcular su Índice de Desarrollo Humano.