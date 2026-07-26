"El campeón del mundo Ferran Torres le pidió una foto a él": el vídeo viral de un niño en Ibiza

La escena parecía preparada para acabar al revés: un niño se cruza en Ibiza con un futbolista internacional, lo saluda y, como suele pasar en estos casos, le pide una foto. Pero esta vez, la sorpresa la dio el deportista, nada menos que Ferran Torres.

La usuaria de Instagram @moniandtheibizafive, influencer que comparte en redes su vida familiar en Ibiza junto a su marido sus tres hijos pequeños, publicó este domingo un reel en el que se ve a su hijo Neyzan saludando al delantero del Barcelona. El momento más llamativo llega cuando, según relata la propia madre, fue el futbolista quien terminó pidiéndole una foto al niño.

"El campeón del mundo Ferrán Torres le pidió una foto a ÉL", escribió la usuaria en la publicación, junto al vídeo del encuentro.

La escena ha llamado la atención precisamente por la naturalidad del momento. Neyzan se acerca al jugador, lo saluda y el intercambio acaba convirtiéndose en una pequeña anécdota. En los comentarios de la publicación, la influencer contó que el pequeño "ni hablaba" por los nervios al conocer a todo un campeón del mundo, y que su emoción fue tanta que "un poco más y se muere".

Futbolistas de vacaciones en Ibiza

Ferran Torres se encuentra estos días de vacaciones en Ibiza junto a otros jugadores, entre ellos Marcos Llorente. Ambos se han dejado ver en distintos espacios de ocio de la isla durante los últimos días.

Entre los lugares por los que han pasado figuran Lío Ibiza, en Marina Ibiza, donde también estuvieron Lamine Yamal y Marc Cucurella; Casa Jondal; y la fiesta Bresh en Amnesia. Además, los futbolistas han compartido en redes imágenes de una jornada en yate, una de las postales más habituales del verano ibicenco.

La isla se ha convertido estos días en punto de encuentro para varios nombres destacados del fútbol español. Lamine Yamal también ha publicado imágenes disfrutando de sus vacaciones en Ibiza, mientras que Borja Iglesias protagonizó otra de las escenas más comentadas del fin de semana al pinchar junto a David Guetta en UNVRS el viernes.

A ellos se suma Mikel Oyarzabal, que también se encuentra en Ibiza, aunque no junto a sus compañeros. El delantero de la Real Sociedad coincidió con varios aficionados en uno de los puertos deportivos de la isla y accedió a fotografiarse con ellos.