Las playas de Ibiza, entre el paraíso y los altavoces de los barcos de chárter: "Siguen actuando con total impunidad"

Vecinos de Cala Gracioneta, en Sant Antoni, denuncian las molestias que provocan casi todos los días embarcaciones de empresas de chárter náutico que fondean en la zona y ponen la música a gran volumen durante horas.

Alfonso Perelló, residente en este punto del litoral de Sant Antoni, ha remitido a Diario de Ibiza un vídeo grabado este sábado 26 de julio por la tarde en el que se aprecia una situación que se repite este verano. "Desde hace varias semanas, prácticamente todos los días por las tardes fondean en la cala barcos de empresas de chárter náutico y ponen música a gran volumen durante horas, sin respetar el entorno, al vecindario ni a los usuarios de la playa", denuncia.

Según el vecino, los residentes y usuarios de la zona han pedido en repetidas ocasiones a los patrones de estas embarcaciones que bajen el volumen o que busquen otras ubicaciones donde no molesten, pero sin resultado.

"Siguen actuando con total impunidad"

Perelló asegura que también ha contactado con las propias empresas de chárter, sin que la situación haya cambiado. Además, afirma que han denunciado en varias ocasiones estos episodios tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil, aunque, según lamenta, "no se ha conseguido solución". "Siguen actuando con total impunidad", sostiene el vecino.

Este residente considera que este tipo de situaciones perjudican la imagen de la isla y afectan a "la gran mayoría de personas y vecinos" que tratan de disfrutar de la cala o descansar en sus viviendas.

La queja llega en un momento en el que se han anunciado medidas de control en otras zonas del litoral de Ibiza, como Talamanca, ante las molestias y situaciones derivadas de determinadas actividades náuticas. En este sentido, el vecino reclama que las autoridades presten también atención a lo que ocurre en Cala Gracioneta y en el entorno de Sant Antoni.

"A ver si este tipo de noticias puede llamar la atención de las autoridades en la zona de Sant Antoni", conclye.