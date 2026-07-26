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Aquí, no

Aquí, no | L.M.E.

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Los vehículos ya ocupan un espacio predominante en las ciudades modernas, pero algunos conductores no se han enterado y todavía quieren más sitio. Es el caso de este coche de alta gama que está estacionado sobre un paso de peatones cerca de Dalt Vila.

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