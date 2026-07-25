La candidata del PSOE Rosario Sánchez promete topar el precio de los alquileres en Ibiza si llega al poder en Baleares

La candidata del PSIB-PSOE a la presidencia del Govern balear, Rosario Sánchez, defiende la intervención temporal del mercado del alquiler para frenar la crisis de vivienda en Ibiza. La socialista sotiene que la isla se ha convertido en "la imagen estatal y global" de la crisis habitacional, pese a la riqueza que genera. La candidata socialista, que se ha presentado ante la millitancia socialista en Ibiza en un acto en el Hotel Simbad, denuncia además que se estén pagando "2.000 euros por una habitación" y acusa al Govern de la popular Marga Prohens de no actuar para contener los precios.

Topes temporales

La candidata socialista recuerda que su partido impulsó la ley estatal de vivienda para que las comunidades puedan limitar el alquiler en zonas tensionadas. Citó como ejemplos Cataluña, Euskadi y Navarra y contrapuso sus políticas con las que se aplican en Baleares, donde, según afirma, el precio del alquiler ha aumentado un 43% en tres años.

Galería: Rosario Sánchez Grau recibe el respaldo de los socialistas en un acto con la militancia en el Hotel Simbad / Toni Escobar

"La realidad demuestra empíricamente que hay que tomar medidas para intervenir el mercado", sostiene, y precisa que los topes se aplicarían de forma temporal, mientras se construye vivienda pública y se mejoran las condiciones de acceso a la vivienda.

Críticas al PP

La candidata acusa al Partido Popular de "haber perdido tres años" sin actuar frente a una crisis de vivienda incompatible con el modelo económico de Ibiza y dedica unas palabras al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, a quien acusa de "hacer negocio" con el principal problema de los residentes, al comprar un bajo comercial para convertirlo en Vivienda a Precio Limitado, y prometió medidas para "detener la especulación".

Además, Sánchez vincula la presión residencial con la falta de ordenación turística y critica que el Consell de Ibiza no haya modificado el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) después de siete años de gobierno para definir las plazas turísticas que puede asumir la isla.