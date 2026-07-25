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Raíces que enriquecen Ibiza

Raíces que enriquecen Ibiza | TONI ESCOBAR

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Cada nombre señala un origen, una historia y un camino recorrido. La Fundació Deixalles de Ibiza ha convertido este mapa en un retrato colectivo de las raíces de sus usuarios: puntos de partida distintos que hoy coinciden en la isla y forman una comunidad diversa, unida por nuevas oportunidades.

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