El PSOE acusa al Consell de Ibiza de «mentir a la ciudadanía» sobre el recurso de Competencia

El Grupo PSOE en el Consell de Ibiza acusó ayer al vicepresidente segundo y conseller insular de Movilidad, Mariano Juan, de «mentir a la ciudadanía» al asegurar que el Gobierno de España pretende impedir la limitación de la entrada y circulación de vehículos a la isla, una medida que se ha puesto en marcha este año por segundo verano consecutivo.

Los socialistas, en una nota de prensa, sostienen que el recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no cuestiona ni la ley que permite restringir el acceso de vehículos ni la competencia del Consell para aplicarla. Según el PSOE ibicenco, el procedimiento judicial afecta únicamente al sistema de reparto de las autorizaciones destinadas a los vehículos de alquiler, un mecanismo definido y aprobado por la propia institución insular.

«Manipulación política»

El partido recuerda además que la CNMC es una «autoridad administrativa independiente» y que, de acuerdo con la normativa que regula su funcionamiento, «no puede recibir instrucciones del Gobierno central». Por este motivo, los socialistas consideran una «manipulación política» responsabilizar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de una actuación impulsada por este organismo.

«Mariano Juan está intentando desviar la atención porque sabe que el recurso no pone en cuestión la limitación de vehículos, sino únicamente la manera en que el Consell ha decidido repartir las autorizaciones de los vehículos de alquiler», afirmó en el comunicado el conseller socialista y secretario de Movilidad de la Federación Socialista de Ibiza, Víctor Torres.

El PSOE lamenta además que el responsable insular de Movilidad trate de «generar alarma entre la ciudadanía y el sector del alquiler de vehículos» para, a su juicio, ocultar su propia responsabilidad en la regulación.

«Quien decide cómo se reparte el contingente reservado a los rent a car no es el Gobierno de España, sino el propio Consell Insular, a través del conseller de Movilidad», indica al respecto Víctor Torres.

El representante socialista reclamó a Mariano Juan que defienda ante los tribunales el modelo aprobado por la institución insular, en lugar de presentar el procedimiento como un ataque del Ejecutivo central a la limitación de vehículos.

«Fabricar un conflicto político»

«Lo que debe hacer Mariano Juan no es buscar excusas ni fabricar un conflicto político con el Gobierno de España que no existe. Si está convencido de que ha hecho bien su trabajo, que lo defienda ante los tribunales, pero que no mienta a la ciudadanía afirmando que la limitación de vehículos está en cuestión o que el Gobierno del Estado intenta poner palos en las ruedas, porque eso es rotundamente falso», insistió.

El Grupo PSOE exige finalmente al PP que «deje de utilizar el Consell» para hacer oposición al Gobierno central mediante, según denuncia, «engaños y desinformación», y que el equipo de gobierno de Vicent Marí, del PP, «asuma la responsabilidad que le corresponde como administración competente en la regulación del contingente de vehículos de alquiler».

«La ciudadanía merece explicaciones rigurosas y no una campaña de confusión por parte del equipo de gobierno del PP del Consell Insular», concluyó en la nota Víctor Torres.

Por su parte, El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, el ibicenco Antoni Costa, consideró también ayer que el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la limitación de la entrada de vehículos a Ibiza era «esperable» y confió en que la norma siga adelante.

«No ha sorprendido»

Así lo aseguró el vicepresidente balear en una rueda de prensa en la que señaló que el recurso presentado por la CNMC «no ha sorprendido» al Govern. También recordó Costa que una situación similar ya se produjo con la regulación de la entrada de vehículos en Formentera.

El portavoz del Ejecutivo de la popular Marga Prohens recordó que la limitación de la entrada de vehículos cuenta con un «amplio consenso» en Balears y expresó su confianza en que el recurso no prospere. «Esperamos que no llegue a ningún sitio y que, en consecuencia, la limitación de la entrada de vehículos en Ibiza continúe adelante», afirmó.

Asimismo, el vicepresidente del Ejecutivo regional incidió en que el Govern continuará defendiendo la regulación durante la tramitación del recurso.

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Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado sendos recursos judiciales para tratar de frenar la aplicación de la limitación de entrada de vehículos tanto en Ibiza como en Formentera.