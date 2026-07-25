Miseria en Ibiza: un paseo por las entrañas de la estructura desalojada de Cala de Bou

La Policía Local de Sant Josep desalojó el viernes la estructura ubicada en la calle Huelva, en la zona de Cala de Bou, okupadas durante años, y grabó con un dron y con cámaras que portaban los propios agentes parte de la interveción pero, sobre todo, detalles del recorrido que hicieron por el interior de este monumento a la miseria en Ibiza.

En el mensaje que acompaña a las imágenes, la Policía Local recuerda que detrás de este tipo de situaciones existen "realidades complejas". No obstante, añade que "la convivencia, la seguridad y el respeto por los espacios públicos y privados requieren el cumplimiento de las normas".

El cuerpo policial municipal explica que trabaja diariamente para "prevenir la aparición de asentamientos y actuar cuando resulta necesario". Estas actuaciones, precisa, se desarrollan en coordinación con el resto de las administraciones.

En su publicación, el cuerpo destaca además "la importancia de la colaboración entre la ciudadanía, los propietarios y las instituciones". Según indica, esta cooperación resulta fundamental para detectar estas situaciones y actuar antes de que lleguen a consolidarse, como ha sucedido en tantas ocasiones anteriormente.

"La colaboración de la ciudadanía, de los propietarios y de las instituciones es fundamental para detectar estas situaciones y evitar que se consoliden", afirma la Policía Local.

El post subido a Instagram concluye con un llamamiento al cumplimiento de las normas y a la implicación conjunta en la protección de la convivencia. "Una sociedad más segura también se construye desde el compromiso de todos con la convivencia y el respeto al marco jurídico", sostiene la Policía Local de Sant Josep.