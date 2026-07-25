La consternación que ha provocado en Portugal la muerte de las dos jóvenes médicas en un accidente de moto en Formentera. La tragedia ha sido ampliamente cubierta por diferentes medios de comunicación y ha merecido incluso la atención del presidente de la República, António José Seguro, que ha mostrado su «profundo pesar» y ha expresado sus condolencias a las familias.

Llama la atención

Que el goteo de muertes de personas en la ruta migratoria entre Argelia y Balears se siga produciendo de forma trágica y prácticamente en silencio. En el último mes y medio han sido enterrados en el cementerio de Formentera otros tres migrantes sin identificar. El último ha sido un subsahariano localizado el 12 de julio en el mar por un pesquero a ocho millas de la isla.

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La alarmante predicción del informe anual de Greenpeace ‘Destrucción a toda costa’ sobre la playa de Talamanca. Según el documento, a este arenal de Vila le quedarían solo diez años de vida si sigue la frecuencia actual de borrascas, cuando el oleaje destruye constantemente la pasarela y las infraestructuras costeras. También advierte sobre que se siga construyendo en el litoral.