Ibiza, un pollo y el viejo tópico de la isla de las drogas

Entre los anuncios de musicales, teléfonos móviles y destinos turísticos, los viajeros del metro de Londres se han encontrado esta semana con un pollo tumbado y una frase concebida para detener miradas: «Tu pollo ha tomado más drogas que una chica en una despedida de soltera en Ibiza». El juego de palabras, firmado por la campaña End Factory Farming y la agencia creativa Project Slingshot, pretende denunciar el supuesto uso excesivo de antibióticos en la ganadería intensiva. Para hacerlo, sin embargo, vuelve a recurrir a una fórmula conocida: convertir la isla en la unidad de medida internacional de cualquier exceso.

El cartel utiliza la expresión inglesa hen do, despedida de soltera, y compara la medicación administrada a los pollos de crecimiento rápido con el consumo de drogas durante una noche de fiesta en la isla. Bajo la provocación aparece el verdadero objeto de la iniciativa: cuestionar las prácticas de la industria avícola y advertir al consumidor de que no debería aceptar sin más la afirmación de que la carne está libre de antibióticos.

La campaña busca incomodar, generar conversación y obligar a pensar en el origen de los alimentos. Y lo consigue. Pero la discusión ha terminado alejándose de las granjas industriales y trasladándose a Ibiza, escenario involuntario de una publicidad que vuelve a apoyarse en la caricatura de la isla como territorio de descontrol permanente.

La reacción institucional no se hizo esperar. El presidente en funciones del Consell, Mariano Juan, remitió este viernes una carta a Project Slingshot para expresar el «profundo rechazo» de la institución y exigir que retire cualquier referencia que vincule Ibiza con el consumo de drogas. También reclama que la empresa evite utilizar en futuras campañas a territorios y comunidades enteras como simples vehículos de mensajes construidos sobre prejuicios.

«Ibiza no es un recurso publicitario al que acudir cada vez que se pretende ilustrar los excesos», sostiene el escrito. El Consell admite el derecho de cualquier organización a defender sus causas y a promover debates públicos, incluido el relacionado con la producción industrial de carne. Lo que considera «inaceptable» es que esa defensa se construya a costa de un estereotipo que juzga «injusto y dañino» para la imagen de la isla y de sus habitantes.

Patrimonio, cultura...

La carta contrapone la Ibiza del anuncio con la Ibiza que las instituciones intentan proyectar desde hace años: una isla declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, con un patrimonio natural y cultural singular, una gastronomía reconocida y una oferta cada vez más vinculada al deporte, el turismo familiar y la sostenibilidad. También recuerda que detrás del nombre hay una sociedad moderna y diversa de más de 160.000 personas, no un decorado disponible para cualquier campaña que necesite una referencia rápida a la fiesta y las drogas.

El mensaje se dirige especialmente al mercado británico, uno de los principales emisores de visitantes hacia la isla. Cientos de miles de ciudadanos del Reino Unido viajan cada año a Ibiza y, según subraya el Consell, descubren una realidad mucho más compleja que la resumida en el cartel del metro: paisajes, patrimonio, cultura, gastronomía y una población residente que convive cada temporada con la presión turística y con una imagen exterior difícil de corregir.

Otra simplificación

Noticias relacionadas

La polémica encierra así una paradoja. Una campaña creada para denunciar lo que se esconde detrás de un producto de consumo termina reproduciendo, para llamar la atención, otra forma de simplificación. El pollo es el protagonista gráfico, pero Ibiza vuelve a cargar con el tópico. Mientras los viajeros londinenses cruzan los andenes, la isla reclama que su nombre deje de funcionar como sinónimo automático de excesos y que la creatividad publicitaria encuentre otros caminos para provocar sin convertir a toda una comunidad en un cliché.