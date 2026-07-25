Cambio de tiempo en Ibiza: calor extremo y fuertes rachas de viento sacuden Ibiza este fin de semana

El viento se ha convertido este sábado en uno de los protagonistas de la jornada en Ibiza, coincidiendo con unas temperaturas especialmente elevadas. La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Ibiza había registrado a las 12.20 horas una racha máxima de 30 kilómetros por hora, mientras que la temperatura había alcanzado los 33,3 grados antes de las once de la mañana.

La situación se produce en una jornada en la que Ibiza y Formentera permanecen bajo aviso amarillo por temperaturas máximas. La alerta está activa entre las 12 y las 19.59 horas de este sábado, según la última actualización publicada por Aemet.

La previsión para Ibiza contempla una máxima de 35 y una mínima de 27 grados. Durante la tarde predominarán los cielos poco nubosos, que quedarán despejados durante las últimas horas del día. La probabilidad de precipitación es de cero y el viento soplará del suroeste, con velocidades previstas de entre 10 y 15 kilómetros por hora. El índice ultravioleta máximo alcanzará el nivel 9.

Aviso costero durante la madrugada

El episodio de viento continuará durante las primeras horas del domingo. Aemet ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera desde la medianoche hasta las 10.59 horas del domingo, 26 de julio. La alerta afectará especialmente a las zonas próximas al litoral y a las actividades marítimas.

En Ibiza, el viento soplará del norte durante la primera mitad del domingo, con una velocidad prevista de unos 20 kilómetros por hora y rachas máximas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Posteriormente girará hacia el este y perderá intensidad conforme avance la jornada.

El domingo también traerá un descenso de las temperaturas. Los termómetros se moverán entre los 23 grados de mínima y los 31 de máxima, cuatro grados menos que durante el sábado. La madrugada comenzará con pocas nubes, pero el cielo quedará muy nuboso durante la mañana y nuboso en las horas centrales. Por la tarde volverán a abrirse claros.

La probabilidad de lluvia será reducida, aunque Aemet la sitúa en un 15 % durante buena parte del día. El índice ultravioleta bajará ligeramente hasta el nivel 7.

De este modo, Ibiza afronta un fin de semana marcado por el contraste entre el calor intenso del sábado y un domingo más fresco, pero con el viento y el estado de la mar como principales elementos a vigilar.