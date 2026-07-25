El Hippy Market Gorila y el asentamiento de la calle Cuenca, en el punto de mira Sant Josep

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, estuvo presente la mañana de este viernes en el desalojo de la estructura abandonada de Punta Xinxó. Durante una rueda de prensa, el alcalde hizo referencia a dos nuevos puntos de infraviviendas de Cala de Bou: el Hippy Market Gorila y el asentamiento chabolista de la calle Cuenca.

El Hippy Market Gorila fue un importante punto de ocio de la década pasada. Tras su cierre en 2016, el lugar, decorado con una estatua gigante de un gorila, se convirtió en un recinto lleno de residuos y vehículos abandonados. Poco a poco, este lugar, que cuenta con una edificación con habitaciones, baños y hasta un bar con cocina, se fue llenando de moradores.

Un hombre se pasea por el interior del Hippy Market Gorila / Toni Escobar / Toni Escobar

A día de hoy, decenas de personas habitan este espacio pagando un alquiler mensual. El espacio no cuenta con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y prevención de incendios. Este rotativo ha podido confirmar la presencia de habitantes, algunos durmiendo en los pasillos de la edificación. Vicent Roig quiso aclarar que "No hay un asentamiento, lo que hay es una persona que se está aprovechando de una situación que tenemos hoy por hoy de falta de vivenda", matizó, y reveló que "la gente que está allí dentro está pagando un alquiler" de entre unos 300 y 400 euros al mes.

En vías de desalojo

Roig confirmó las actuaciones del Ayuntamiento en este sentido: "Se está actuando por vía urbanística, se está actuando vía medio ambiente y se está actuando vía actividades, porque lo que se está haciendo allí es una actividad de albergue entre comillas". También recalcó que es su deseo que la propiedad proceda a desalojar el recinto.

"Han de ser conscientes de que que tenemos una problemática de vivenda que también los propios empresarios están intentando mitigar ofreciendo diferentes espacios de alojamiento a los trabajadores", añadió Roig. "Creo que tenemos que tener en cuenta que ecosistemas como el que se está creando en el [Hippy Market] Gorila no tienen cabida en el municipio y tenemos que luchar contra viento y marea para que esto desaparezca", puntualizó.

Ropa tendida en el interior del recinto del Hippy Market Gorila / Toni Escobar / Toni Escobar

Roig adelantó que plantará cara a la propiedad en los tribunales para proceder al desalojo. "A principios de legislatura tuvimos una conversación con la propiedad para ver de qué manera podíamos llegar a obtener un precio por este espacio y hacerlo público y poder dar una zona de esparcimiento dentro de Cala de Bou, pero el precio que se nos dio es absolutamente abusivo", informó Roig. "Nosotros seguimos abiertos a poder tener algún tipo de negociación, pero siempre con una parte equilibrada y teniendo en cuenta que hoy por hoy el uso de este espacio es muy limitado", añadió.

Asentamiento de la calle Cuenca

En la calle Cuenca, en el extremo oeste de Cala de Bou, un asentamiento ha ido creciendo silenciosamente con el tiempo a lo largo de más de diez años. Ahora, la posibilidad de que muchos desalojados de Punta Xinxó terminen alojándose en ese espacio crece cada día más. "En este terreno, es el siguiente en el que vamos a tener que actuar. Se inició una okupación en el terreno de al lado, pero la propiedad en seguida lo valló y no ha habido ningún problema", detalló Roig.

El alcalde quiso recalcar que, al igual que con el asentamiento de Can Raspalls, la colaboración de la propiedad para poder desalojar el espacio es importantísima: "En Can Raspalls tardamos mucho en poder reaccionar y poder actuar, porque no hubo complicidad y no hubo una colaboración por parte de la propiedad", detalló. "En el caso del asentamiento de la calle Cuenca, es muy importante que la propiedad haga las denuncias pertinentes. Si no, es muy complicado poder actuar".

En cuanto al procedimiento de desalojo del asentamiento de la calle Cuenca, Roig informó que existe "un inicio de denuncia del 2024, si no me equivoco, pero sin haber dado resultado". En el caso de la estructura abandonada de Punta Xinxó, Roig aclaró que "la denuncia se puso el año pasado. Siempre se tarda un año y pico, pero bueno", aclaró.

El alcalde también tuvo unas palabras hacia la célebre empresaria Paquita Marsans, hace años condenada por obras ilegales en su famosa Casa Lola, que quedaron paralizadas. Ahora, Casa Lola está okupada: "En el caso de Casa Lola, echamos un poco de menos algo más de colaboración por parte de la propiedad", expresó Roig.