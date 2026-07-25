De los gritos de '¡Viva España!' a coincidir con David Beckham y Michael Jordan en Ibiza

Todo había comenzado como una comida tranquila junto al mar. Stephanie ‘Fefi’ Mendoza estaba con un grupo de amigos en Casa Jondal cuando, de repente, los gritos y los aplausos procedentes del interior del restaurante rompieron la calma habitual de la sobremesa. '¡Viva España!', se escuchaba entre las mesas. La creadora de contenido colombiana se acercó para descubrir qué estaba ocurriendo. La respuesta apareció pocos segundos después: Ferran Torres y Marcos Llorente avanzaban por el local mientras los comensales los recibían con una ovación.

Días de descanso tras la victoria

Los dos futbolistas acababan de llegar a Ibiza para disfrutar de unos días de descanso tras la victoria de la selección española en el Mundial. Su entrada en el restaurante no pasó inadvertida. Sonrisas, teléfonos móviles en alto y felicitaciones acompañaron sus primeros pasos por el establecimiento, aunque los clientes respetaron después su espacio para que pudieran disfrutar de la comida.

Sin embargo, la sorpresa de aquella jornada no terminaba ahí. En el mismo restaurante se encontraban también David Beckham y Michael Jordan, dos de los nombres más reconocibles de la historia del deporte. El exfutbolista inglés y la leyenda de los Chicago Bulls coincidieron así en Cala Jondal con Ferran Torres y Marcos Llorente, en una reunión difícil de imaginar fuera de Ibiza.

En apenas unos metros, se juntaron distintas generaciones y disciplinas: una estrella mundial del fútbol como Beckham, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos y dos de los protagonistas del reciente triunfo de España. Una escena que convirtió una comida de verano en una de esas historias que los presentes tardarán en olvidar.

Stephanie Mendoza grabó parte del momento y lo compartió en su cuenta de Instagram. La abogada y creadora de contenido colombiana fue reina del Carnaval de Barranquilla en 2017 y actualmente publica sobre viajes, estilo de vida y experiencias profesionales.