La candidata socialista Rosario Sánchez, sobre el Govern en un acto con la militancia en Ibiza: "La mentira tiene las patas muy cortas"

Si se cumple el calendario establecido, en 2027 habrá elecciones autonómicas y municipales en Baleares y los partidos ya han comenzado su campaña electoral. Los socialistas de Ibiza (FSE-PSOE) han presentado este sábado en el Hotel Simbad a su candidata en un acto con la militancia. Se trata de la mallorquina Rosario Sánchez Grau, que actualmente ostenta el cargo de Secretaria de Estado de Turismo y que anteriormente ha desempeñado el cargo de delegada del Gobierno en Baleares. Además, entre el 2019 y el 2023 fue consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern bajo el mandato de Francina Armengol.

Durante la presentación, el secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Vicent Roselló, expresó el respaldo de la organización a su candidatura y destacó su experiencia institucional y su conocimiento de la realidad de los ibicencos: "Estamos convencidos de que Rosario, con este nuevo liderazgo y este nuevo impulso, será capaz de aplicar todas las medidas necesarias para el conjunto de Ibiza, sus municipios y el Consell, así como para el conjunto de las Baleares". "Unas políticas que, sin duda, permitirán mejorar esta situación y que nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo", agregó.

Roselló presenta a Sánchez a la militancia durante el acto celebrado en el Hotel Simbad / Toni Escobar / Toni Escobar

Críticas a la gestión de Vicent Marí y Marga Prohens

Sánchez destacó el encuentro con la militancia como algo "fundamental" para mejorar la vida de los ciudadanos de Ibiza y un espacio para "hablar de soluciones para revertir los últimos siete años de gobierno del Partido Popular con Vicent Marí al frente del Consell" y de tres años de "Marga Prohens al frente del Govern balear". Además, retrató a Ibiza como "el máximo exponente de todos los problemas de las Baleares" y destacó la vivienda como la raíz de todas las preocupaciones de los ibicencos.

"La imagen a nivel global y estatal del problema de la vivienda en una isla que genera esta riqueza es absolutamente inaceptable", destacó Sánchez. "No podemos tener trabajadores en tiendas de campaña, es absolutamente indigno".

También habló de la supuesta permisividad del Consell a la hora de luchar contra el intrusismo, especialmente contra las fiestas ilegales en villas de lujo. "Lo que hace Vicent Marí es 'dejar hacer' en todo el territorio, con un discurso que no tiene nada que ver con los hechos", continuó.

Manifestación contra la masificación turística

En relación a la manifestación convocada en Mallorca por la plataforma 'Menys turisme, més vida' para este domingo 26 de julio, que generó controversia por publicar un manual de resistencia callejera explicando a la ciudadanía cómo sabotear viviendas turísticas, Sánchez opinó que "es una muestra clarísima de la falta de gestión del Govern y de que la gente de Mallorca está harta de que le digan que haga unas cosas y que después se hagan otras". Concretamente, se refirió a la propuesta de los populares de tomar medidas para paliar los efectos devastadores de la crisis de vivienda. "Los precios del alquiler han subido un 43 %", puntualizó Sánchez.

"La gente está cabreada porque no se han tomado medidas contra la contención. Hablan de contención y hacen más chiringuitos en todo el territorio, el alquiler turístico campa sin ningún control en todas las islas, sin ninguna inspección, con un discurso vacío sin que se tomen medidas", citó Sánchez.

Sánchez responde a los medios de comunicación durante el acto de presentación / Toni Escobar / Toni Escobar

"Marga Prohens gobierna mintiendo"

Respecto a las acusaciones del portavoz del PP balear, Sebastià Sagreras, sobre que el anterior gobierno socialista contribuyó a la masificación turística con la autorización de 115.000 plazas turísticas en el archipiélago, la candidata socialista contraatacó: "La mentira tiene las patas muy cortas. Marga Prohens gobierna mintiendo, con un discurso contrario a las medidas que toma. Toma medidas para un mercado salvaje y especulativo, tanto turístico como de vivienda". "Después de tres años de gobierno, que la única solución que aporte es echar la culpa al gobierno anterior o al Gobierno de España es un ejemplo clarísimo de la falta de capacidad de gestión y de responsabilidad", agregó la socialista.

Ampliación del aeropuerto

Respecto a la ampliación del aeropuerto de Ibiza, Sánchez reiteró: "Siempre hemos estado en contra de cualquier ampliación del aeropuerto que implique un incremento de capacidad". No obstante, diferenció estas obras de las intervenciones dirigidas a reforzar la seguridad aeroportuaria, tal y como confirmó la directora del aeropuerto de Ibiza, Marta Torres Puyales, quien defendió que el proyecto de remodelación de la terminal busca adaptarse a la normativa europea de seguridad y mejorar la comodidad, sin incrementar el número de vuelos. "Yo he visto en los medios que Vicent Marí está absolutamente de acuerdo con estas obras que se están realizando en el aeropuerto de Ibiza porque incrementan la seguridad", agregó.

Rosario Sánchez conversa con los asistentes al evento / Toni Escobar / Toni Escobar

Finalmente, la candidata socialista habló de la "hipocresía" de los populares a la hora de defender los servicios públicos, y detalló: falta de aire acondicionado en la residencia de mayores Sa Serra durante la ola de calor, largas listas de espera en Sanidad o el voto en contra de los populares al aumento de un 300 % en el plus de insularidad de los funcionarios de las islas, votación en la que el PP se abstuvo y que finalmente salió adelante en el Congreso de los Diputados.