Fallece a los 80 años de edad Vicky Ferrazzano, una de las caras más valientes y representativas de la lucha contra el cáncer en Ibiza

Conocía muy bien al "bicho", como explicó que llamaba al cáncer en octubre de 2022 en una de las varias entrevistas que concedió a Diario de Ibiza. Sufrió cinco y estuvo conviviendo y luchando contra esta enfermedad durante más de dos décadas. En la madrugada de este sábado ha fallecido Vicky Ferrazzano (Sevilla, 7 de noviembre de 1945), voluntaria, luchadora, de eterna sonrisa y testimonio imprescindible de solidaridad y valentía en la batalla contra esta terrible dolencia.

En una de sus últimas apariciones en las páginas de Es Diari, en enero de este año, esta optimista impenintente relataba que había sufrido tres cánceres linfáticos, uno de mama, un trasplante de células madre y, en los últimos meses, una metástasis en el hígado. Se estaba sometiendo, por quinta vez, a un tratamiento para superar otro.

Dentro de su vasta trayectoria como voluntaria, se involucró en la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer y, junto a otras siete colaboradoras de la entidad que viven, o han vivido, una situación similar, protagonizó en 2025 el evento solidario ‘12 Vidas by Tanit’. Además, su experiencia apareció, con las de otras once mujeres supervivientes de cáncer, en el libro ‘12 Vidas’. Su historia de supervivencia la ha llevado a participar en el calendario de 2026 de esta misma asociación.

"Sin investigación no hay cura"

Siempre amable y predispuesta a ayudar en lo que fuera, Ferrazzano insistía en cuanto tenía ocasión en la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer. "Sin investigación no hay cura (...) es algo sumamente importante", repetía en la entrevista de enero.

También explicaba el motivo que la impulsó a participar en el proyecto: "Tanto mis compañeras como yo queríamos ayudar al prójimo y echar una mano en todo lo posible. Al final, estamos detrás de la Asociación y nos encargamos de proponer y ejecutar las ideas e iniciativas que surgen de nuestras charlas y reuniones".

Cabe destacar que la Asociación Elena Torres nació en el año 2015 y que su principal objetivo es lograr la máxima recaudación posible para la investigación en el campo de la detección precoz del cáncer. La entidad pitiusa deposita gran parte de sus esperanzas en los fondos obtenidos a través de la venta de sus calendarios solidarios. Este año, en su octava edición, se bate un récord al superarse, por primera vez, la barrera de los 40.000 euros. Por ello, subrayaba con tono firme que "todo este dinero irá destinado a la investigación que financian, a cargo de la doctora Priscila Monteiro".

Ya en 2015, Diario de Ibiza se hacía eco de la presencia enérgica y positiva de Ferrazzano en la sociedad ibicenca. Entonces era vicepresidenta de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) y contaba que hacía doce años que le habían diagnosticado cáncer. En ese momento hacía énfasis en la importancia del diagnóstico precoz (no perderse una citología ni una mamografía, participar en el programa de cribado de cáncer de colon...) y en que el cáncer "no es sinónimo de muerte".

Hasta el último momento, mantuvo la entereza: "Aunque cada una de nosotras destina las recaudaciones a proyectos distintos", explicaba sobre la labor del voluntariado, "todos remamos en la misma dirección y nos apoyamos mutuamente, algo muy bonito e importante. Necesitamos el apoyo de la gente, que, lo cierto, es que siempre se ha volcado con nosotros y hace todo lo posible por ayudarnos". Se ha ido una luchadora, un continuo ejemplo de superación de compromiso y de optimismo. Un recuerdo que ya será eterno sobre la solidaridad y la lucha contra la enfermedad.