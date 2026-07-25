Ex-Libris, la librería donde se daban cita los intelectuales de la Ibiza de los 70

En Vara de Rey, en Vila, existió entre finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX una librería de vida tan corta como intensa que ya poca gente recuerda, probablemente por su fugaz trayectoria. Se llamaba Ex-Libris y estaba ubicada en el número 5 del céntrico paseo, en la puerta 2 del primer piso. La crearon en 1977 una librera alemana llamada Evelyn Barz y su pareja, el catalán Ángel Panés Vergés, que contaban en su equipo con otro alemán, Rainer Kranich. Así lo recoge la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, que sitúa el cierre del establecimiento «a mediados de la década de los 80».

Aunque eran visitantes asiduas, ninguna de las personas consultadas para este reportaje ha sabido concretar el año exacto de clausura de esta singular librería internacional, que en su breve existencia fue epicentro de la intelectualidad del momento. Sí conservan en la memoria muchos otros detalles, algunos más borrosos que otros, de aquel «local de suelo enmoquetado y ambiente agradable donde se podían encontrar libros en alemán, francés, inglés, castellano y catalán». Lo describe de esta manera el poeta, escritor y traductor Francesc Parcerisas, que fue uno de los fieles parroquianos de Ex-Libris en los años en los que residió en Ibiza.

El interior de la librería internacional Ex-Libris en 1980. / FOTOS de JOSEP BUIL MAYRAL. Arxiu d’Imatge i So del Consell Insular d’Eivissa.

Había en sus anaqueles «ficción, ensayos, libros de artista y de vanguardia y títulos de temática underground» imposibles de hallar en otras librerías ibicencas de la época. El artista plástico Pep Monerris, Bagaix, cuenta que visitó unas cuantas veces el negocio dirigido por Barz y Panés «buscando libros de ilustradores y dibujantes extranjeros» que le pudieran inspirar con sus técnicas, en la etapa en la que se dedicaba a diseñar carteles publicitarios de discotecas. Apunta que en Ex-Libris descubrió, entre otras, la obra de Roger Dean, autor de portadas de las bandas Yes o Uriah Heep.

«Esta librería estaba bien surtida y, a veces, realizaba eventos como exposiciones, charlas y presentaciones de libros. Era un punto de encuentro de los intelectuales progres de la época», afirma el poeta y periodista Julio Herranz, que frecuentó durante un tiempo el local y conoció allí al autor leonés Antonio Colinas.

La periodista Pilar Bonet, corresponsal en Moscú durante más de tres décadas, destaca «las joyas bibliográficas» que se encontraban en este espacio. Entre los títulos que adquirió allí, cita ‘Vida y muerte de un pueblo español’, del autor estadounidense Elliot Paul. «Lo compré en inglés, cuando nadie en la isla conocía este libro y todavía no se había traducido al castellano», explica.

Etiqueta de la librería en un libro. / Francesc Parcerisas

Como se puede apreciar en una de las imágenes de 1980 de Josep Buil Mayral que acompañan a este reportaje, proporcionada por el Arxiu d’Imatge i So del Consell de Ibiza, también había un apartado dedicado a esoterismo, ocultismo y religión. Aunque es un extremo que no se ha podido confirmar, la Enciclopèdia d’Ibiza i Formentera asegura que una vertiente de la programación de esta sala estaba dedicada a «charlas y conferencias sobre esoterismo».

Sección de esoterismo

«Recuerdo que había un gran número de libros esotéricos, una temática que estaba de moda en aquellos años», comenta el artista y escritor suizo Jean Willi. Lo confirma también Antonio Colinas: «La parte dedicada a esoterismo va ligada a los gustos de los propietarios y al espíritu de aquella época».

El Premio Nacional de Literatura de 1982 guarda muchos recuerdos entrañables de Ex-Libris. Los recogió en ‘Los días en la isla’ (Huerga & Fierro Editores), un libro de memorias de las dos décadas que residió en Ibiza. Menciona la librería internacional del paseo de Vara de Rey, de forma sucinta, en el capítulo ‘Francesc Parcerisas’, que arranca contando su primer encuentro en Ibiza con el autor catalán, que fue en la casa donde vivía entonces el poeta leonés, en Puig des Molins.

Vuelve a referirse a este establecimiento de forma más detallada en ‘Aquellos lunes inolvidables’, donde hace referencia a las tertulias de traductores que se organizaban el primer día de la semana en la terraza del café del Teatro Pereyra y los jueves, «al atardecer», en Ex-Libris.

Tertulia de traductores

En aquellos encuentros se daban cita, explica, «una docena de traductores y algún que otro personaje no alejado de la traducción», como escritores, pintores y periodistas. Además de Colinas y Parcerisas, este último acompañado con su pareja de entonces, Bernadette Serrahima, eran habituales en aquellas reuniones, entre otros, «Carlos Manzano, Antonio Escohotado, Pedro Gálvez, Ricardo Pochtar, Carlos Agustín y su esposa Petra, Juan Ramón de la Cruz y Mariana, José Ramón Caubet, Leopoldo Lovelace o Luis Santarén».

Casi todos vivían fuera de Vila, en distintos puntos de la isla, como Sant Antoni, sa Cala, o Sant Rafel; y en el caso de Pochtar, en Formentera. «Como vivíamos desperdigados, no había teléfonos móviles y teníamos ganas de vernos, establecimos Ex-Libris como uno de nuestros puntos de encuentro. Allí nos contábamos anécdotas y comentábamos el trabajo de las traducciones que estábamos haciendo», señala Parcerisas.

Frances Wyers, Carlos Manzano y Francesc Parcerisas, en la comuna Puig Pere Toni. / Imagen cedida por Francesc Parcerisas.

‘Teoría(s) de Ibiza’

«Algunos jueves llegamos a ser hasta 30 personas», asegura Colinas en una entrevista realizada aprovechando que está pasando unas semanas de vacaciones en la isla. En concreto, se refiere a un encuentro multitudinario al que asistieron personajes de la literatura pitiusa como «Marià Villangómez, Enrique Fajarnés Cardona y Cosme Vidal».

En aquella memorable cita en Ex-Libris, recuerda el poeta de La Bañeza, se fraguó la idea de crear «una revista literaria multilingüe», de la que se compuso solo «la maqueta del número cero» y que «nunca llegó a ver la luz».

«Hemos preparado una revista. Ya tenemos la maqueta y ahí está almacenada desde hace meses, le falta financiación... La iniciativa se debe a Ángel Vergés, de la librería Ex-Libris. Él ha sido el alma del grupo y gracias a él se llegó, al menos, a la maqueta. Es una prueba de que no solo hacen falta creadores, sino también organizadores, y el vil dinero, por supuesto», contaba el escritor Pedro Gálvez en una entrevista concedida a Diario de Ibiza en diciembre de 1980.

Ricardo Pochtar, Carlos Agustín y Josep Miquel Sobrer, en la comuna Puig Pere Toni. / Imagen cedida por Francesc Parcerisas

En ‘Los días en la isla’, Colinas explica que con los textos reunidos para el primer número de aquella revista fallida se editó en 1983 ‘Teoría(s) de Ibiza’, «una obra hoy agotadísima que va muy unida a aquellos míticos días de amistades literarias». Esta publicación colectiva la lanzó Libros de la Gorgona, un proyecto editorial dirigido por los arquitectos Félix Julbe y Rafael Pascuet, autor del prólogo; además de por Jesús Martín y Néstor Pellicer.

‘Teoría(s) de Ibiza’ reúne en sus algo más de 300 páginas textos de 21 autores en los que cada uno describía mayoritariamente Ibiza, pero también Formentera, a partir de su propia experiencia personal. El libro se abre con un texto de Walter Benjamin, inédito hasta entonces para el lector en lengua castellana, escrito por el filósofo berlinés en una de sus estancias en la isla en los años 30 del siglo XX. Se cierra con un epílogo de ficción de Gonzalo Torrente Ballester. Entre medias hay escritos de Ramón Ayerra, Antonio Colinas, Juan Ramón de la Cruz, Antonio Escohotado, Félix Julbe, Antoni Marí, Isidor Marí, Eduard Micus, Eduardo Mira, Salvador Pániker, Francesc Parcerisas, Edevain Park, Néstor Pellicer, Xavier Rubert de Ventós, Luis Santarén, Selim, Miguel Siguán e Ivan Spence.

«El efecto benéfico» de la experiencia Ex-Libris

Tras hablar de aquel volumen, Colinas recuerda cómo eran los responsables de Ex-Libris. De Panés dice que «era muy agradable, dinámico y comunicativo»; y a Barz la define como «una persona muy sensible y culta», que después de marcharse de Ibiza ejerció de librera en Berlín.

Para Colinas, con el cierre de Ex-Libris «murió» una etapa de Ibiza «muy bonita».

Fachada del edificio donde estaba Ex-Libris. / Marcelo Sastre

De las bondades de esta librería habla, además, el periodista y escritor Mariano Planells, colaborador durante muchos años de Diario de Ibiza. «Era uno de los puntos de reunión de la intelectualidad de izquierdas. Fue un centro cultural que tuvo un efecto benéfico porque fue un ejemplo de que era posible otra manera de comerciar con los libros, de entender la cultura y de abrir la puerta a nuevas aportaciones», afirma.

El poeta Toni Roca, que visitó muchas veces la librería y era «amigo de la casa», también conserva gratos recuerdos de Ex-Libris. «Fue un proyecto muy interesante porque representó en Ibiza una nueva forma de vender libros y acercarse a los clientes», afirma. El articulista de Diario de Ibiza está convencido de que «una experiencia como la de Ex-Libris hoy en día sería un fracaso» porque en aquella iniciativa había «más ganas de cultura y de relacionarse» que de hacer negocio.