Los niños de es Clot combaten el calor con espuma

Decenas de niños disfrutaron este sábado, dentro de las fiestas del barrio de es Clot, de una jornada de lo más fresca gracias a la fiesta de la espuma que les prepararon sus mayores en el Parc de la Pau de Vila. Un enorme cañón disparó espuma a diestra y siniestra para alegría de los peques, siempre supervisados por sus madres y padres, que en algunos casos se unieron a la fiesta sin pensárselo demasiado, recuperando esa alegría infantil de disfrutar de los pequeños placeres.

Espuma contra el calor

Ya por la tarde, las celebraciones siguieron con una fiesta infantil con pintacaras y otra dedicada a los mayores con música para bailar. Al caer la noche, fue el turno del sopar a la fresca Flower Power, en el que los vecinos del barrio compartieron sus mejores platos o pudieron disfrutar de un servicio de bar para los que prefirieran no cocinar. A continuación, cerraron la jornada las actuaciones de Dj Tolo Colom, que comenzó a las 21 horas, y la de Canallas del Guateke, que tomó el relevo a las 22.30 horas.