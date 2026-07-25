La última
Los niños de es Clot combaten el calor con espuma
Las celebraciones de es Clot regalan una fiesta muy fresca a los más pequeños.
Decenas de niños disfrutaron este sábado, dentro de las fiestas del barrio de es Clot, de una jornada de lo más fresca gracias a la fiesta de la espuma que les prepararon sus mayores en el Parc de la Pau de Vila. Un enorme cañón disparó espuma a diestra y siniestra para alegría de los peques, siempre supervisados por sus madres y padres, que en algunos casos se unieron a la fiesta sin pensárselo demasiado, recuperando esa alegría infantil de disfrutar de los pequeños placeres.
Ya por la tarde, las celebraciones siguieron con una fiesta infantil con pintacaras y otra dedicada a los mayores con música para bailar. Al caer la noche, fue el turno del sopar a la fresca Flower Power, en el que los vecinos del barrio compartieron sus mejores platos o pudieron disfrutar de un servicio de bar para los que prefirieran no cocinar. A continuación, cerraron la jornada las actuaciones de Dj Tolo Colom, que comenzó a las 21 horas, y la de Canallas del Guateke, que tomó el relevo a las 22.30 horas.
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