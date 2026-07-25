Alerta máxima por riesgo de incendio y se le ocurre hacer una barbacoa en una cala de Ibiza

Un joven denuncia la actitud de un grupo de personas que, según relata, encendió un fuego para hacer una barbacoa este viernes en una cala de Ibiza, en plena ola de calor y con la isla bajo alerta máxima por riesgo de incendio forestal.

Según el testimonio del joven, los hechos ocurrieron en es Caló de s'Illa, en el municipio de Sant Joan, mientras su pareja se encontraba en la zona. "Mi pareja estaba en la cala y un grupo de personas se pusieron ahí a hacer una barbacoa", explica.

La situación generó preocupación entre quienes estaban en el lugar, especialmente por las condiciones meteorológicas de estos días, marcadas por temperaturas muy elevadas fuertes rachas de viento y, por lo tanto, un riesgo extremo de incendio en la isla. Según el denunciante, varias personas advirtieron al grupo de que no debían encender fuego, pero no hicieron caso.

"Les dijeron cosas, pero no hicieron caso y llamamos, por supuesto, a emergencias", señala, y añade que, por lo que pudieron saber después, la Guardia Civil no acudió al lugar.

Prohibido encender fuego con 'Alerta Foc 4'

La denuncia se produce en una jornada especialmente delicada en las Pitiusas. Ibiza y Formentera se encuentran estos días bajo Alerta Foc 4, el nivel correspondiente a un riesgo muy alto o extremo de incendio forestal.

Mientras se mantiene activado este nivel, está prohibido encender fuego en terrenos forestales. También quedan suspendidas las autorizaciones para realizar quemas y no puede utilizarse fuego en áreas recreativas o de acampada, ni siquiera en los espacios habilitados para ello.

La escena descrita por el denunciante vuelve a poner el foco en las imprudencias que pueden provocar situaciones de riesgo durante los días de calor intenso, cuando una chispa o una brasa mal apagada pueden tener consecuencias graves.