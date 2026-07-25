Medio ambiente
Alerta máxima por riesgo de incendio y se le ocurre hacer una barbacoa en una cala de Ibiza
Denuncian que intentaron advertir del peligro a los responsables de fuego antes de llamar a emergencias, pero "no hicieron caso"
Un joven denuncia la actitud de un grupo de personas que, según relata, encendió un fuego para hacer una barbacoa este viernes en una cala de Ibiza, en plena ola de calor y con la isla bajo alerta máxima por riesgo de incendio forestal.
Según el testimonio del joven, los hechos ocurrieron en es Caló de s'Illa, en el municipio de Sant Joan, mientras su pareja se encontraba en la zona. "Mi pareja estaba en la cala y un grupo de personas se pusieron ahí a hacer una barbacoa", explica.
La situación generó preocupación entre quienes estaban en el lugar, especialmente por las condiciones meteorológicas de estos días, marcadas por temperaturas muy elevadas fuertes rachas de viento y, por lo tanto, un riesgo extremo de incendio en la isla. Según el denunciante, varias personas advirtieron al grupo de que no debían encender fuego, pero no hicieron caso.
"Les dijeron cosas, pero no hicieron caso y llamamos, por supuesto, a emergencias", señala, y añade que, por lo que pudieron saber después, la Guardia Civil no acudió al lugar.
Prohibido encender fuego con 'Alerta Foc 4'
La denuncia se produce en una jornada especialmente delicada en las Pitiusas. Ibiza y Formentera se encuentran estos días bajo Alerta Foc 4, el nivel correspondiente a un riesgo muy alto o extremo de incendio forestal.
Mientras se mantiene activado este nivel, está prohibido encender fuego en terrenos forestales. También quedan suspendidas las autorizaciones para realizar quemas y no puede utilizarse fuego en áreas recreativas o de acampada, ni siquiera en los espacios habilitados para ello.
La escena descrita por el denunciante vuelve a poner el foco en las imprudencias que pueden provocar situaciones de riesgo durante los días de calor intenso, cuando una chispa o una brasa mal apagada pueden tener consecuencias graves.
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
- Llama la atención
- Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
- El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
- Aviso a navegantes en Ibiza y Formentera: reventón térmico a escasas millas de la costa
- Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala
- El paseo matinal de Mariano Rajoy por la orilla de Platja d'en Bossa