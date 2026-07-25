"No ha dormido nadie": un apagón deja a Paula Ribas y a otros vecinos de Sant Miquel sin luz ni agua durante más de 17 horas

Una vecina de Sant Miquel, Paula Ribas, denuncia la situación que vivieron ella y su familia, además de varios residentes de la urbanización Can Catoy, donde permanecieron sin suministro eléctrico desde poco antes de las 19 horas del viernes hasta el mediodía de este sábado, en plena ola de calor.

Según relata la afectada a Diario de Ibiza, el apagón comenzó alrededor de las 19 horas del viernes. Poco después, a las 19.35 horas, realizó el primer aviso a la empresa suministradora, Endesa. "Al principio, cuando llamé, me dijeron que no detectaban ninguna incidencia, que todo estaba bien según sus mapas, pero éramos varios los vecinos del barrio afectados", explica.

La vecina asegura que, durante toda la noche, llamó "cada hora" para pedir información. "Nos decían que estaban en ello, que había un técnico en la zona", relata. Sin embargo, asegura que ni ella ni su marido vieron a ningún operario cuando recorrieron el barrio para comprobar si había personal trabajando. "Nos iban cambiando la hora de previsión, dando largas y diciendo que estaban trabajando" para recuperar el suministro, lamenta Ribas. Según su relato, a las 00.15 horas le comunicaron que todavía no tenían asignado un técnico para reparar la avería.

"Casi18 horas sin servicio es una vergüenza"

La afectada explica que a las 3.35 horas recibió la llamada de un supuesto técnico que le preguntó si ya tenían luz. "Le dije que no, que por favor lo arreglaran ya porque llevábamos muchas horas", relata.

Sobre las cuatro de la madrugada, según su testimonio, acudieron técnicos a la zona, revisaron la incidencia y se marcharon "sin arreglar nada ni dejar un generador". La vecina asegura que volvió a llamar a las siete de la mañana al mismo número desde el que había contactado el técnico y que este le indicó que la avería estaba en un transformador y que necesitaban un camión para repararlo.

"El camión no llegó hasta las diez y pico". Finalmente, según explica, el suministro quedó restablecido este sábado a las 11.50 horas. "Según nuestro chat de vecinos, todos tenemos ya luz, pero se nos estropeó toda la comida. Ahora nos toca cuantificar daños y denunciar", señala.

Ribas critica especialmente la falta de explicaciones durante la incidencia. "Por teléfono, en el número de Endesa, ninguna explicación", asegura.

Tres menores y una persona mayor en la vivienda afectada

La vecina afirma que en su casa había tres menores, una de ellas de cuatro años, y una persona mayor. La falta de electricidad, añade, también les dejó sin agua, ya que dependen del suministro eléctrico para disponer de ella. "Tras ir a la playa no se han podido duchar porque no hay luz y tampoco agua y en plena ola de calor no ha dormido nadie en mi casa", denuncia.

La situación fue especialmente complicada para su madre, de 75 años. "Terminó con la tensión elevada por el golpe de calor que sufrió", explica Ribas, que añade que tanto ella como su marido son enfermeros en el Hospital Can Misses y que pudieron atenderla durante la noche. "Ahora está descansando. Ha sido una noche muy larga, entre el calor y los mosquitos", resume.

"No se nos puede dejar tirados"

La afectada reconoce que Sant Miquel es un sitio pequeño, pero considera que eso no justifica la demora en la reparación. "Sé que somos un núcleo pequeño. No nos pueden comparar con Santa Eulària, pero tampoco se nos puede dejar tirados priorizando pueblos más grandes porque son zonas turísticas", denuncia.

La vecina se pregunta por qué la avería no se reparó hasta el día siguiente y por qué no se dejó un generador cuando acudió el técnico durante la madrugada.

Esta denuncia se produce después de que, también en la noche del viernes, varios comercios y restaurantes del centro de Santa Eulària permanecieran también sin suministro eléctrico desde alrededor de las 20.50 horas. Aquella incidencia afectó a establecimientos de las calles Sant Vicent y Sant Jaume, así como a locales próximos, la zona del Ayuntamiento y parte del paseo de s’Alamera.

En el caso de Sant Miquel, los alrededor de 12 abonados afectados dan ahora por restablecido el suministro, pero aseguran que deberán valorar los daños sufridos, especialmente por la comida estropeada tras permanecer toda la noche sin electricidad.