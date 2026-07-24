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Vuelca un coche de alquiler en la carretera de Santa Eulària a Sant Carles
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Un coche de alquiler volcó este jueves sobre las 17.00 horas en la carretera entre Santa Eulària y Sant Carles, en un tramo limitado a 50 km/h. El Renault Symbol se salió por el margen derecho, rozó el guardarraíl y acabó entre cipreses. Grúas Ibiza retiró el vehículo, que quedó siniestro total. No se registraron daños personales de consideración.
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