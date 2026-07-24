Sant Antoni retira una embarcación abandonada en la playa de s’Arenal

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha puesto fin este viernes a una situación recurrente en el litoral de Ibiza todos los veranos. A las 12 del mediodía, junto al faro del muelle nuevo, al final del puerto de la localidad, ha arrancado el operativo para sacar del agua una embarcación abandonada que llevaba meses invadiendo la zona de baño de la playa de s'Arenal, una de las playas más frecuentadas del municipio en plena temporada alta.

La actuación, coordinada por el Consistorio, ha reunido a varios servicios y empresas: la grúa encargada de izar el barco ha corrido a cargo de Grúas Ca na Negreta, mientras que Ports IB, los técnicos municipales, el servicio de limpieza y la Policía Local se han encargado de supervisar y acompañar todo el proceso.

La concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza, Pepita Torres, ha explicado que la embarcación llevaba aproximadamente dos años en el mismo punto, pero que el problema se ha agravado recientemente. "Ha sido a principios de este año cuando ha invadido la zona de baño", ha señalado la edil, quien ha recordado que es precisamente en esa franja donde los ayuntamientos tienen competencias para garantizar la seguridad de los usuarios.

Pepita Torres, concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza. / Toni Escobar / Toni Escobar

Según ha detallado Torres, el Consistorio inició a primeros de año los trámites para dar con el propietario de la embarcación. El equipo municipal documentó con fotografías el estado y la ubicación del barco y, gracias a la colaboración de Capitanía Marítima, que facilitó los datos de matriculación, pudo finalmente identificar al dueño.

"Se le notificó que había invadido la zona de baño y que debía hacerse cargo de su desplazamiento, pero no recibimos respuesta. Comunicamos a Capitanía este hecho y recibimos la autorización para retirar la embarcación", ha apuntado Torres.

Gracias a ese permiso, el Consistorio ha organizado este viernes el operativo definitivo. “Una vez extraída del agua mediante la grúa, la embarcación será trasladada en camión hasta el depósito municipal situado en el polígono de Montecristo, donde quedará custodiada a la espera de que se resuelva su situación”, ha explicado la edil.

En cuanto al coste de la operación, la concejala ha avanzado que, de forma subsidiaria, será el propietario quien tendrá que asumir los gastos generados por todo el proceso de retirada y traslado, una factura que rondará los 11.000 euros.

Por qué no se actuó antes

Desde el Ayuntamiento han querido aclarar por qué la operación no se ha llevado a cabo con anterioridad, en los meses de menor afluencia y calor, cuando en principio resultaría más cómodo intervenir. La explicación tiene que ver con el calendario del balizamiento: la zona balizada de la playa se abre a la vez que se habilita la zona de baño, es decir, al inicio de la temporada estival.

"El 15 de abril ya estamos balizados, teníamos la esperanza de que el procedimiento se moviera antes de emboyar, pero no se ha podido terminar hasta ahora, es un proceso lento", han explicado desde el Consistorio, que reconoce que los trámites administrativos y las notificaciones al propietario alargan inevitablemente los plazos.

La embarcación abandonada amarrada en el muelle de Sant Antoni. / Toni Escobar / Toni Escobar

"Normalmente, cuando llega el invierno, muchas embarcaciones se acercan a la costa y no solemos dar aviso a los propietarios porque cuando se abre el balizamiento suelen recolocarlas, pero en este caso se notificó al propietario y no se obtuvo respuesta", han insistido desde el Ayuntamiento.

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También se procederá a la retirada de dos bloques de hormigón utilizados como sistema de fondeo no autorizado, que además, "suponían un impacto sobre el lecho marino", por lo que su eliminación contribuirá a la "recuperación y protección del entorno litoral", ha indicado la concejala. A eso de las 12.40 del mediodía la embarcación ya estaba fuera del agua y colocada en el camión camino del depósito de Montecristo.