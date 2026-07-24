Sant Antoni garantiza hasta 2029 el apoyo a las asociaciones de mayores del municipio

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha renovado los convenios de colaboración con las asociaciones de personas mayores de Sant Antoni y Sant Rafel para el periodo comprendido entre 2026 y 2029.

El alcalde, Marcos Serra, acompañado por el concejal de Bienestar Social, Jorge Nacher, ha firmado este viernes por la mañana los acuerdos con ambas entidades, mediante los que el Consistorio mantiene su respaldo económico a las actividades dirigidas a las personas mayores del municipio.

Los convenios tienen como objetivo favorecer el envejecimiento activo, la participación social y la mejora de la calidad de vida de los usuarios, además de garantizar la continuidad de las asociaciones como espacios de encuentro y convivencia.

Firma con la asociación de Sant Rafel / ASA

Una aportación anual de 18.000 euros en Sant Antoni

El Ayuntamiento destinará una aportación anual de 18.000 euros a la Asociación de Personas Mayores de Sant Antoni.

Parte de esta cantidad se dedicará al mantenimiento de la sede social y del bar de la entidad, mientras que el resto financiará la organización de actividades durante todo el año.

Entre las propuestas previstas se encuentran excursiones, viajes y actividades físicas, recreativas, educativas y culturales, que permiten mantener una programación estable para los socios y fomentar su participación en la vida social del municipio.

Por su parte, la Asociación de Personas Mayores de Sant Rafel recibirá una subvención anual de 5.500 euros, destinada a apoyar las diferentes iniciativas que desarrolla para atender a las personas mayores y mejorar sus condiciones de vida.

A estas aportaciones se suma el convenio con la Asociación de Personas Mayores de Sant Mateu, dotado también con 5.500 euros anuales, que ya fue firmado el pasado mes de junio.

Espacios de encuentro y participación

Durante la firma de los acuerdos, Marcos Serra ha destacado la labor que realizan las asociaciones como puntos de encuentro, convivencia y participación para las personas mayores de Sant Antoni.

El concejal de Bienestar Social, Jorge Nacher, ha señalado que los convenios permiten garantizar la continuidad de unas entidades que desempeñan un papel fundamental en la promoción del envejecimiento activo.

Nacher ha subrayado que las asociaciones ofrecen a las personas mayores del municipio una amplia programación de actividades a lo largo de todo el año, además de contribuir a combatir la soledad y reforzar las relaciones sociales.

Con la renovación de estos acuerdos hasta 2029, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las entidades de mayores y con el mantenimiento de programas que favorezcan su bienestar, autonomía y participación en la vida comunitaria.