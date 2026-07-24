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Las reservas marinas de Baleares favorecen la diversidad genética del raor

Un estudio del Imedea(Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados) detecta diferencias genéticas y epigenéticas entre los ejemplares de zonas protegidas y los capturados en áreas de pesca

Un ejemplar de raor

Un ejemplar de raor / Pere Ureta

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Redacción Ibiza

Las poblaciones de raor que viven en reservas marinas de Baleares presentan una diversidad genética superior a la de los ejemplares sometidos a la actividad pesquera. Así lo concluye una investigación desarrollada por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) en colaboración con el Instituto Neerlandés de Ecología.

Esta mayor variedad genética puede incrementar la capacidad de la especie para adaptarse a cambios en el entorno, enfermedades y otras amenazas, ya que amplía las posibilidades de que algunos individuos desarrollen características favorables para su supervivencia. Los investigadores consideran que los espacios protegidos podrían actuar como reservorios de diversidad genética, contribuyendo a conservar el potencial de adaptación del raor en las aguas del archipiélago.

Respuestas diferentes según el entorno

El trabajo no se ha limitado al análisis del ADN. También ha estudiado la epigenética, que engloba los mecanismos moleculares encargados de activar o desactivar determinados genes en función de las condiciones ambientales.

Los resultados muestran patrones epigenéticos distintos entre los raors de las reservas integrales y los procedentes de zonas de pesca. Esta diferencia indica que los peces podrían estar respondiendo de manera diferente a las condiciones ecológicas de cada entorno.

El hallazgo permite profundizar en los efectos de la actividad humana sobre las poblaciones marinas, puesto que la pesca podría influir en la especie más allá de las variaciones observadas en su información genética. Para desarrollar la investigación, el equipo científico tomó muestras en tres áreas de Mallorca y Menorca. Los ejemplares capturados por pescadores fueron comparados con otros recogidos en reservas marinas cercanas.

El ADN se extrajo en los laboratorios del Imedea y posteriormente se analizó en el Instituto Neerlandés de Ecología mediante técnicas de secuenciación y el estudio de los patrones de metilación.

Las corrientes marinas, siguiente objeto de estudio

La investigadora responsable del trabajo, Margarida Barceló, sostiene que los resultados confirman que "las reservas marinas pueden tener un papel fundamental en la conservación de la diversidad biológica del raor".

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La siguiente fase de la investigación se centrará en analizar la influencia de las corrientes marinas en la dispersión de los huevos y las larvas, un proceso determinante para conocer el grado de conexión entre las diferentes poblaciones de raor de Baleares. El investigador principal del proyecto, Josep Alós, señala que comprender mejor estos mecanismos permitirá ofrecer herramientas científicas para gestionar de forma sostenible la pesca recreativa del raor y mejorar la función de las reservas marinas en la conservación de la especie.

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