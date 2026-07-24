Rescatadas 19 personas de origen magrebí en aguas próximas a la Mola, en Formentera

Un total de 19 personas de origen magrebí fueron rescatadas durante la noche de este jueves, 23 de julio, en aguas próximas a la isla de Formentera, según la información facilitada sobre el operativo por la Delegación del Gobierno.

La actuación tuvo lugar alrededor de las 21.20 horas en la zona de la Mola, al suroeste de Formentera. En las labores de localización y rescate de estas personas participaron efectivos de Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Sant Josep.

Las personas rescatadas fueron atendidas por los servicios que intervinieron en el dispositivo. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado de salud, las circunstancias en las que fueron localizadas ni el punto al que fueron trasladadas tras finalizar el operativo. Tampoco si entre ellos hay menores o mujeres.