El nuevo Gemelo Digital de Turismo del Govern predecirá la ocupación de las playas de Ibiza y Formentera

El Govern ha activado el nuevo Gemelo Digital de Turismo, una herramienta tecnológica, todavía en fase de pruebas, que permitirá consultar la ocupación actual de las playas de las Baleares, prever su afluencia durante los próximos siete días y recibir recomendaciones de espacios alternativos.

Esta aplicación está destinada a mejorar la gestión turística del archipiélago mediante un conocimiento más preciso del comportamiento de residentes y visitantes y del uso de los recursos del territorio. La iniciativa, en proceso de mejora y ampliación progresiva, se enmarca en el proyecto de Infraestructura de Gemelos Digitales y Espacio de Datos para la gestión de recursos en las costas de las Baleares, impulsado para facilitar una gestión "más inteligente, sostenible y eficiente" del litoral y de los recursos asociados a la actividad turística, según explica el Govern.

Cómo funciona la aplicación web

El Gemelo Digital de Turismo integra información procedente de diferentes fuentes y la transforma en herramientas dirigidas tanto a la ciudadanía y los visitantes como a las administraciones responsables de la planificación y la gestión turística.

Una de sus principales funcionalidades permite consultar, a través de una nueva plataforma web, el nivel de ocupación de las playas de Ibiza y Formentera y del resto del archipiélago. La información es proporcionada directamente por los equipos de socorrismo, que actualizan varias veces al día la afluencia observada en cada playa.

De esta forma, residentes y visitantes pueden conocer la situación de las playas antes de desplazarse y decidir a qué espacios acudir. El Govern sostiene que esta información contribuirá también a una distribución "más equilibrada" de los ciudadanos por el territorio.

Previsiones a siete días vista

Además de mostrar la ocupación actual, el Gemelo Digital de Turismo permite estimar la afluencia prevista en las playas durante los próximos siete días. Para elaborar estas previsiones, la herramienta emplea modelos analíticos y de inteligencia artificial que combinan datos históricos de ocupación, actualizaciones disponibles en tiempo real, monitorizadas o enviadas por los socorristas, el día de la semana, los condicionantes ambientales y la información meteorológica y meteoceánica.

Según el Govern, la combinación de estas fuentes permitirá anticipar posibles situaciones de elevada afluencia y ofrecer información de utilidad tanto a turistas y residentes como a las administraciones públicas, con el objetivo de favorecer una mejor planificación de los servicios y una gestión "más eficiente" de los recursos costeros.

El sistema continuará aprendiendo y mejorando a medida que incorpore nuevos datos, lo que permitirá aumentar progresivamente la precisión de las estimaciones.

Recomendaciones de playas alternativas

Cuando una playa presente o tenga prevista una elevada ocupación, la plataforma ofrecerá recomendaciones de playas alternativas que puedan ajustarse a las preferencias del visitante. Estas propuestas tendrán en cuenta la ubicación y las características de cada playa para facilitar que los usuarios descubran otros espacios con menor nivel de afluencia y atributos similares a los que buscaban inicialmente.

La solución incorpora también un comparador de playas desde el que se pueden consultar y contrastar sus principales características, servicios y condiciones. Esta función permite seleccionar el destino que mejor se adapte a las necesidades de cada persona y, según el Govern, ayuda a subrayar la diversidad de espacios costeros de las Baleares.

Con estas herramientas, el Ejecutivo autonómico pretende mejorar la experiencia de residentes y visitantes y contribuir al mismo tiempo a reducir la concentración de personas en determinados puntos del litoral, favoreciendo una distribución "más sostenible" de los flujos turísticos.

Comportamiento ciudadano

Más allá de su utilidad directa para residentes y turistas, el Gemelo Digital permitirá a las administraciones conocer mejor cómo se comportan los ciudadanos, cómo se distribuyen por el territorio y qué factores influyen en la elección y la ocupación de las playas. Este conocimiento facilitará, según el Govern, la adopción de decisiones basadas en datos y permitirá mejorar la planificación de los servicios públicos, la movilidad, la seguridad, la conservación del litoral y la gestión de los recursos turísticos.

El Ejecutivo señala que la iniciativa muestra cómo el uso compartido de datos, la inteligencia artificial y los gemelos digitales puede transformar la información disponible en servicios concretos para la ciudadanía y generar un impacto directo sobre la experiencia turística y la gestión sostenible del territorio.

El Gemelo Digital de Turismo estará disponible a partir de este viernes y evolucionará progresivamente con la incorporación de nuevas capacidades.

Previsión más detallada

Entre las próximas funciones previstas figura una previsión más detallada de la afluencia. La estimación, actualmente diaria, pasará a ofrecer datos por diferentes tramos horarios, lo que permitirá distinguir, por ejemplo, entre la ocupación prevista durante la mañana, el mediodía y la tarde. También está prevista la integración de información sobre las opciones de transporte público disponibles en las proximidades de las playas para mejorar la planificación de los desplazamientos y facilitar el acceso a los espacios costeros mediante alternativas de movilidad "más sostenibles".

El proyecto continuará incorporando nuevas fuentes de información y casos de uso con el objetivo de consolidar una infraestructura tecnológica común al servicio de la gestión turística, territorial y medioambiental de las Baleares.

Con la puesta en marcha del Gemelo Digital de Turismo, el Govern afirma que avanza en su apuesta por una administración "más innovadora y basada en datos", capaz de ofrecer mejores servicios a residentes y visitantes y de gestionar de forma "más inteligente y sostenible" uno de los principales recursos naturales y turísticos de las islas: su litoral.