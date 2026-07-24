La Policía Local de Sant Antoni forma a sus agentes para justificar ante los tribunales el uso de la fuerza

La Policía Local de Sant Antoni ha reforzado la formación de sus efectivos en materia de uso de la fuerza con una jornada centrada en la justificación de las actuaciones policiales ante los tribunales. Un total de 17 agentes han participado en el curso 'Justificación del uso de la fuerza ante los tribunales', impartido durante seis horas en la sala de formación de las dependencias policiales.

La actividad ha sido organizada por el Centro de Investigación y Formación en el Uso de la Fuerza (TDPE) y ha abordado el marco jurídico que regula las intervenciones de los cuerpos policiales.

Proporcionalidad y técnicas de intervención

Durante la jornada, se analizaron principios fundamentales como la oportunidad, la congruencia y la proporcionalidad, que deben regir el empleo de la fuerza por parte de los agentes.La formación también incluyó la aplicación práctica de diferentes técnicas policiales y el uso de los medios de dotación en función de las circunstancias de cada intervención. El objetivo es "proporcionar a los efectivos herramientas que les permitan fundamentar y justificar sus decisiones, tanto durante la actuación policial como ante un eventual procedimiento judicial", apuntan desde el Consistorio.

Otro de los aspectos tratados fue la "correcta redacción y explicación de las actuaciones policiales", considerada clave para "garantizar la seguridad jurídica de los agentes". Una descripción precisa de los hechos y de las razones que motivaron el uso de la fuerza, apuntan desde el equipo de gobierno municipal, "permite respaldar la intervención ante los tribunales cuando resulte necesario".

Con esta iniciativa, la Policía Local de Sant Antoni reafirma su "compromiso con la formación continua de sus efectivos" y con la "mejora de la calidad" del servicio que presta a la ciudadanía.