La Plataforma Pensionista Pitiusa aporta 3.304 firmas a la iniciativa para complementar las pensiones más bajas

La Plataforma Pensionista Pitiusa ha recogido un total de 3.304 firmas en Ibiza y Formentera para apoyar la iniciativa legislativa popular que reclama la creación de un complemento autonómico destinado a las personas que perciben pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

La campaña, impulsada en el conjunto del archipiélago por la Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas, ha conseguido reunir 20.099 firmas, una cifra que prácticamente triplica las 7.500 rúbricas necesarias para que la propuesta pueda continuar su tramitación en el Parlament balear.

La iniciativa será presentada ante la Mesa del Parlament el próximo 2 de septiembre. A partir de ese momento, y siempre que supere los trámites correspondientes, podrá ser debatida por los grupos parlamentarios.

El objetivo de la propuesta es crear un complemento autonómico de carácter social, y no una nueva pensión, que permita elevar los ingresos de los pensionistas con prestaciones más bajas hasta una cantidad equivalente al Salario Mínimo Interprofesional, situado en 1.221 euros.

Una respuesta destacada en Ibiza y Formentera

La aportación de las Pitiusas representa una parte significativa del total de apoyos reunidos en Baleares. La Plataforma Pensionista Pitiusa ha desarrollado durante los últimos meses una campaña de recogida de firmas en ambas islas con la colaboración de personas voluntarias y colectivos sociales.

Su portavoz, Graciela Masiano, ha señalado que, en caso de aprobarse la propuesta, también podría instarse al Gobierno central, que es el competente en materia de revalorización de las pensiones públicas, a extender la medida a todas las prestaciones inferiores al SMI.

Masiano ha explicado que esta petición surgió de las propias personas que se acercaron a firmar y que, pese a ser propietarias de una vivienda, perciben unos ingresos por debajo del salario mínimo. La plataforma considera que esta circunstancia no debería impedir el acceso a medidas que permitan alcanzar unas condiciones económicas dignas.

La iniciativa pretende aplicarse de manera progresiva y busca combatir la pobreza entre las personas mayores, especialmente entre quienes tienen dificultades para llenar la nevera o llegar a final de mes.

"Detrás de la imagen turística existe una realidad de pobreza"

El portavoz de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular, Pep Juárez, ha asegurado que el resultado de la campaña demuestra el compromiso de la ciudadanía con las personas que atraviesan mayores dificultades económicas.

Juárez ha advertido de que “detrás de la imagen turística de Baleares existe una realidad de pobreza que afecta a miles de pensionistas” y ha confiado en que el respaldo social obtenido durante la recogida de firmas tenga también un reflejo en la Cámara autonómica.

La Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas ha recordado que la propuesta necesitará el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios para salir adelante. La organización ha agradecido la implicación de las 75 personas fedatarias, de los voluntarios, las entidades sociales y sindicales, así como de las más de 150 personalidades que han respaldado públicamente la campaña.

Los colectivos promotores consideran que, una vez superado ampliamente el número mínimo de firmas, corresponde ahora a los representantes institucionales responder al apoyo expresado por la ciudadanía. Por este motivo, reclaman al Parlament de les Illes Balears que tramite con la mayor rapidez posible el debate y la eventual aprobación de la ley propuesta mediante la iniciativa legislativa popular.

La Plataforma Pensionista Pitiusa y la Coordinadora Balear subrayan que la medida busca proteger especialmente a la población más desfavorecida, un colectivo en el que las mujeres representan un porcentaje mayoritario. Las entidades enmarcan la reivindicación en la defensa del derecho de las personas mayores a disponer de ingresos suficientes y a mantener una vida digna.