El Pacma denuncia que Ibiza tardó casi tres años en aplicar sanciones por abandono animal

El Partido Animalista Pacma ha denunciado que el Ayuntamiento de Ibiza no ha comenzado a hacer efectiva hasta fechas recientes la respuesta sancionadora por abandono animal, pese a que la Ley 7/2023 está vigente desde septiembre de 2023. La formación recuerda que ya había reclamado más medios humanos para evitar el bloqueo y la caducidad de los expedientes.

El partido ha valorado positivamente que el Consistorio haya empezado a tramitar y notificar procedimientos sancionadores, entre ellos el relacionado con Yoda, un perro encontrado el 12 de junio de 2025 en un aparcamiento de Ibiza.

El animal fue trasladado al Centro de Protección Animal de Sa Coma. Después de que no pudiera localizarse a la persona que figuraba como titular del microchip, el Ayuntamiento inició el correspondiente procedimiento administrativo. Yoda fue adoptado posteriormente y vive actualmente con una nueva familia.

"Desde Pacma celebramos que, por fin, el abandono animal tenga consecuencias administrativas reales en Eivissa, casi tres años después de la entrada en vigor de la Ley 7/2023", afirma Olivier Hassler, coordinador territorial del partido en Ibiza.

Una petición de más personal para tramitar los expedientes

El Pacma sostiene que ya había advertido sobre la insuficiencia de personal para gestionar los procedimientos. En sus alegaciones al Presupuesto General del Ayuntamiento de Ibiza para 2026, Hassler solicitó personal instructor, apoyo administrativo o asistencia técnica suficiente para incoar, tramitar, resolver y ejecutar los expedientes sancionadores.

Según el partido, la falta de estos recursos ha impedido aplicar con normalidad el régimen sancionador y ha provocado un retraso de casi tres años. La formación advirtió entonces de que la escasez de medios "provoca retrasos, aumenta el riesgo de caducidad de los expedientes y reduce el efecto preventivo de las sanciones".

También reclamó un plan de choque para revisar los procedimientos atrasados, reforzar temporalmente el servicio y simplificar la tramitación administrativa. "Ya advertimos de que, sin personal instructor y soporte administrativo, los expedientes se retrasan, pueden caducar y pierden su efecto preventivo, lo cual facilita la comisión de este tipo de infracciones y deja a los animales más desprotegidos", señala Hassler.

Multas de hasta 50.000 euros por abandono

La Ley 7/2023 considera el abandono animal una infracción grave, que puede ser castigada con multas de entre 10.001 y 50.000 euros. Pacma pide que la actividad sancionadora iniciada recientemente por el Ayuntamiento de Ibiza no se limite a casos aislados.

La formación reclama una dotación estable de personal, la revisión de las denuncias pendientes y medidas para evitar que los procedimientos prescriban o caduquen. Asimismo, solicita que el Consistorio publique cada año información sobre los expedientes iniciados, resueltos y cobrados en materia de protección animal.