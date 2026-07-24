Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

Abandono animal

El Pacma denuncia que Ibiza tardó casi tres años en aplicar sanciones por abandono animal

El partido animalista celebra el expediente abierto por el caso de Yoda, pero reclama más personal para evitar retrasos, caducidades y denuncias sin tramitar

Imagen de archivo de perros en un refugio

Imagen de archivo de perros en un refugio / J.A.C

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

El Partido Animalista Pacma ha denunciado que el Ayuntamiento de Ibiza no ha comenzado a hacer efectiva hasta fechas recientes la respuesta sancionadora por abandono animal, pese a que la Ley 7/2023 está vigente desde septiembre de 2023. La formación recuerda que ya había reclamado más medios humanos para evitar el bloqueo y la caducidad de los expedientes.

El partido ha valorado positivamente que el Consistorio haya empezado a tramitar y notificar procedimientos sancionadores, entre ellos el relacionado con Yoda, un perro encontrado el 12 de junio de 2025 en un aparcamiento de Ibiza.

El animal fue trasladado al Centro de Protección Animal de Sa Coma. Después de que no pudiera localizarse a la persona que figuraba como titular del microchip, el Ayuntamiento inició el correspondiente procedimiento administrativo. Yoda fue adoptado posteriormente y vive actualmente con una nueva familia.

"Desde Pacma celebramos que, por fin, el abandono animal tenga consecuencias administrativas reales en Eivissa, casi tres años después de la entrada en vigor de la Ley 7/2023", afirma Olivier Hassler, coordinador territorial del partido en Ibiza.

Una petición de más personal para tramitar los expedientes

El Pacma sostiene que ya había advertido sobre la insuficiencia de personal para gestionar los procedimientos. En sus alegaciones al Presupuesto General del Ayuntamiento de Ibiza para 2026, Hassler solicitó personal instructor, apoyo administrativo o asistencia técnica suficiente para incoar, tramitar, resolver y ejecutar los expedientes sancionadores.

Según el partido, la falta de estos recursos ha impedido aplicar con normalidad el régimen sancionador y ha provocado un retraso de casi tres años. La formación advirtió entonces de que la escasez de medios "provoca retrasos, aumenta el riesgo de caducidad de los expedientes y reduce el efecto preventivo de las sanciones".

También reclamó un plan de choque para revisar los procedimientos atrasados, reforzar temporalmente el servicio y simplificar la tramitación administrativa. "Ya advertimos de que, sin personal instructor y soporte administrativo, los expedientes se retrasan, pueden caducar y pierden su efecto preventivo, lo cual facilita la comisión de este tipo de infracciones y deja a los animales más desprotegidos", señala Hassler.

Multas de hasta 50.000 euros por abandono

La Ley 7/2023 considera el abandono animal una infracción grave, que puede ser castigada con multas de entre 10.001 y 50.000 euros. Pacma pide que la actividad sancionadora iniciada recientemente por el Ayuntamiento de Ibiza no se limite a casos aislados.

Noticias relacionadas y más

La formación reclama una dotación estable de personal, la revisión de las denuncias pendientes y medidas para evitar que los procedimientos prescriban o caduquen. Asimismo, solicita que el Consistorio publique cada año información sobre los expedientes iniciados, resueltos y cobrados en materia de protección animal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
  2. Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni
  3. Muere el hombre apuñalado con una botella rota en el paseo marítimo de Sant Antoni
  4. Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
  5. Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
  6. El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
  7. Aviso a navegantes en Ibiza y Formentera: reventón térmico a escasas millas de la costa
  8. Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala

El presidente de la comunidad de vecinos de Punta Xinxó, junto a la estructura okupada: "Abrir una ventana era horrible por el olor"

El presidente de la comunidad de vecinos de Punta Xinxó, junto a la estructura okupada: "Abrir una ventana era horrible por el olor"

Sant Antoni retira una embarcación abandonada en la playa de s’Arenal

El Pacma denuncia que Ibiza tardó casi tres años en aplicar sanciones por abandono animal

El Pacma denuncia que Ibiza tardó casi tres años en aplicar sanciones por abandono animal

Las reservas marinas de Baleares favorecen la diversidad genética del 'raor'

Las reservas marinas de Baleares favorecen la diversidad genética del 'raor'

El nuevo Gemelo Digital de Turismo del Govern predecirá la ocupación de las playas de Ibiza y Formentera

El nuevo Gemelo Digital de Turismo del Govern predecirá la ocupación de las playas de Ibiza y Formentera

La Policía Local de Sant Antoni forma a sus agentes para justificar ante los tribunales el uso de la fuerza

La Policía Local de Sant Antoni forma a sus agentes para justificar ante los tribunales el uso de la fuerza

Sant Antoni garantiza hasta 2029 el apoyo a las asociaciones de mayores del municipio

Sant Antoni garantiza hasta 2029 el apoyo a las asociaciones de mayores del municipio

El Govern califica de "esperable" el recurso de Competencia contra la limitación de la entrada de vehículos en Ibiza

El Govern califica de "esperable" el recurso de Competencia contra la limitación de la entrada de vehículos en Ibiza
Tracking Pixel Contents