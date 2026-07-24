Un nuevo vertido de fecales inunda el puerto de Ibiza de un hedor insoportable

Cientos, tal vez miles de turistas y residentes que pasean por los muelles de los Andenes y la Marina del puerto de Ibiza o que disfrutan de la terraza de los muchos negocios de restauración de la zona, además de los propietarios, pasajeros y tripulantes de los 91 yates de recreo de la Marina Port Ibiza, que pagan un dineral por el amarre. Todos están 'disfrutando' esta tarde de viernes del insoportable hedor que provoca un vertido de aguas fecales en las aguas del puerto procedente de un colector, el mismo de siempre, situado entre el muelle de los barcos de la línea con Formentera y el Martillo.

No es el primer vertido, ya que se repiten desde hace años. Uno de los clientes del puerto explica que llevaban "unos días" percibiendo ese olor nauseabundo debido a vertidos "puntuales" de pequeñas cantidades a primera hora. Pero el caudal de aguas sucias que vierte esta tarde de viernes en el puerto es importante y continuo. "Hemos visto hasta toallitas", añade la misma fuente.

En el corazón del puerto

Le consta además que muchos de los pasajeros de los yates están elevando quejas a los responsables de esta marina deportiva enclavada en el corazón de la zona más antigua del puerto ibicenco. "Estás pagando un dineral y no puedes salir del barco porque el olor es nauseabundo", denuncian.

La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Ibiza ya están al corriente de este importante vertido contaminante que, según confirman fuentes municipales, se ha generado en la instalación de bombeo del puerto que gestiona Abaqua. Al pararse, alivia por el punto más bajo, situado en esta zona. Los vertidos suelen producirse después de un episodio de lluvias algo más copiosas de lo normal. Pero en Ibiza no llueve desde hace meses.