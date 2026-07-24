La trágica historia del accidente mortal ocurrido este miércoles en Formentera, en el que fallecieron dos jóvenes portuguesas que celebraban en la isla el final de su formación como médicas. Formaban parte de un grupo de seis mujeres con el MIR portugués recién terminado. El accidente se produjo en la salida de la Savina hacia el Parque Natural de ses Salines.

Llama la atención

El relato kafkiano del joven Angello Quintero, que por un error recibió un alta médica en la que indicaba que la causa era el «fallecimiento». Un error que supuso un susto enorme para su familia, que recibió la llamada de la empresa preguntando si era cierto que había fallecido, y un buen lío burocrático, ya que no podía regresar a su puesto de trabajo hasta que un documento confirmara que, efectivamente, estaba vivo.

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El amonites de media tonelada de peso encontrado en una montaña de Ibiza, de más de 40 centímetros de diámetro, que, según el geólogo Luis Tostón, pertenece al Cretácico y tiene entre 80 y 90 millones de años. Su descubridor, Carlos de Ibiza sin Filtro, mantiene en secreto la zona del hallazgo, ya que los bordes rectos de la piedra hacen pensar que alguien ha querido llevárselo.